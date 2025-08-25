München und Italien sind eng verbunden: Von italienischen Supermärkten über traditionelle Restaurants bis hin zu einem Hauch Dolce Vita an der Isar – die bayerische Metropole bietet ein Stück italienisches Lebensgefühl mitten in Deutschland.

Stark von italienischer Bauweise beeinflusst: der Odeonsplatz mit der Feldherrnhalle, die sehr an die Florenzer Loggia erinnert, und der spätbarocken Theatinerkirche.

Francesca Pellegrini (31) kann ihn nicht mehr hören, den Spruch von der nördlichsten Stadt. Dass Italien und München jenseits aller Klischees eng verbunden sind, dafür liefert Pellegrini aber selber den Beweis.

Die junge Frau aus dem norditalienischen Reggio nell’Emilia lebt seit über sieben Jahren in München und betreibt hier seit vier Jahren auf dem Gelände des Bahnwärter Thiel einen Second-Hand-Laden. Oder besser einen Seconda-Pelle-Laden, denn hier wird vor allem italienische Ware verkauft.

Sie verkaufen im Seconda Pelle Second-Hand Textilien aus Italien: Francesca Pellegrini und Alperon Istanbullu. © John Schneider

Die italienische Steigerung von Supermarkt: Superissimo

Dasselbe gilt für einen Sendlinger Supermarkt. Superissimo nennt sich das Geschäft in der Brudermühlstraße 34, betrieben von einer italienischen Familie mit langer Tradition.

"Ich habe mich hier sofort wie in Norditalien gefühlt", erinnert sich Besi Kote, Mitarbeiter im Superissimo. Der 36-Jährige stammt aus Perugia (Umbrien).

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Arbeiten im Superissimo: Claudia Giametta und Besi Kote. © John Schneider



Er erzählt, wie sein Chef aufgrund der starken Nachfrage auf die Idee gekommen ist, in München einen Supermarkt mit italienischen Artikeln und Produkten von der Mortadella aus Bologna bis zum Moretti-Bier aufzubauen. Inzwischen gibt es in Moosach einen zweiten Superissimo.

Ob er sich auf die Wiesn und das italienische Wochenende freut? Eher nicht. Ausgerechnet zur Wiesn kehrt er München den Rücken, sagt Besi Kote – und lächelt.

Italienisches Flair: Tambosi-Chef und Szenewirt Ugo Crocamo vor seinem Lokal am Odeonsplatz. © Daniel Loeper

Der Odeonsplatz erinnert an Florenz

Wie viel Italien steckt in München, fragt die AZ auch beim Szene-Wirt Ugo Crocamo (54) nach. Die prompte Antwort: "Sehr viel! Jedes zweite Restaurant, das hier öffnet, ist ein Italiener." Tatsächlich sind es Hunderte, die zeigen, wie beliebt Italien bei den Münchnern ist.

Ugo Crocamo, der aus Kampanien südlich von Neapel stammt, sorgt selber mit immer neuen gastronomischen Angeboten und Neueröffnungen wie zuletzt etwa dem Stehausschank in der Löwengrube dafür, dass die Italien-Quote in der Gastronomie gleichbleibend hoch bleibt.

Crocamo betreibt unter anderem das Tambosi. Eine Gaststätte mit langer Tradition an dieser Stelle. 1775 sei das Kaffeehaus von einem Italiener namens Sardi ins Leben gerufen worden. 1810 habe es dann ein gewisser Luigi Tambosi übernommen. Die Familie soll es bis 1871 betrieben haben.

"Wenn ich vor dem Tambosi sitze, fühle ich mich wie in Italien." Wieso das? "Kennen Sie den Platz in Florenz mit der Loggia? So sieht auch der Odeonsplatz aus."

Womit wir bei Münchens Architektur angekommen sind. Auch hier gilt: Italienische Einflüsse, wohin man schaut.

Der Odeonsplatz mit Feldherrnhalle und Theatinerkirche, weiter die von Italien-Fan Ludwig I. in Auftrag gegebene Straße, die seinen Namen trägt. Ein Kilometer ist es vom Odeonsplatz bis zum Siegestor, der Stil der Bauten ist von italienischer Neurenaissance und Neuromanik beeinflusst. Kein Wunder also, dass sich der Flaneur an Italien erinnert fühlt.

© Ruth Frömmer

Der schönste Garten der Stadt

inGleiches gilt für den Garten des Lenbachhauses. Der schönste Garten Münchens, wie er bezeichnet wird, wirkt, als hätte man Haus und Garten aus der Toskana nach Monaco di Baviera verpflanzt. Liegestühle laden zum Entspannen ein. Und Platz für moderne Kunst von Per Kirkeby und Max Ernst ist hier auch noch. Eine Oase mitten in München.

Wer an Italien denkt, denkt auch an Eis. Die Eisverkäuferinnen Waliza (20) und Negina (23) in der Eisdiele Riviera in der Tegernseer Landstraße 91 versorgen den Gelato-Fan mit vielen Sorten: "Wir haben italienisches Eis – typisch dafür ist auch das Espresso-Eis, das wir haben."

Bieten auch Espresso-Eis: die Eisverkäuferinnen Waliza (20, l.) und Negina (23) in der Eisdiele Riviera. © Daniel Loeper



Italienisch geht es auch in der Bar Centrale in der Ledererstraße zu. Findet jedenfalls Stammgast Tilla (52), die hier mit ihrer Tochter Yella (20) sitzt: "Es fühlt sich immer sehr italienisch an. Ich habe zehn Jahre um die Ecke hier gewohnt und es ist meine italienische Hausbar gewesen. Besonders schön ist es, mit meiner Tochter hier zu sein. Wir lieben alles, was italienisch oder bayerisch ist; vom Essen über Klamotten bis hin zur Kunst." Auch Yella schwärmt von der familiären Atmosphäre: "Ich mag die ganze Art der Leute in der Bar Centrale."

Shakespeares Julia: ein Geschenk der Partnerstadt Verona. © John Schneider

Italienische Spuren von Sophia Loren bis "dolce far niente"

Spuren italienischen Lebens gibt es sogar noch mehr. Verona ist Partnerstadt, die Veroneser Sparkasse hat ihrem Partner auf der anderen Seite der Alpen 1974 eine Statue von Julia Capulet, der unglücklich Liebenden aus Shakespeares Drama, geschenkt. Sie steht am Alten Rathaus und ist ein beliebtes Fotomotiv.

Eine weitere Italienerin wurde im "La Sophia" an einer Wand des italienischen Restaurants in der Kolumbusstraße in der Au verewigt: Sophia Loren, Ikone des italienischen Kinos.

Italien ist für den Münchner aber vor allem ein Lebensgefühl. Kaum zeigt sich ein wenig Sonne, werden in der Stadt in atemberaubender Geschwindigkeit Stühle und Tische nach draußen gestellt, frönt man an der Isar der Dolce Vita, dem süßen Leben, dem dolce far niente, dem süßen Nichtstun. Fazit der Spurensuche: München mag nicht die nördlichste Stadt Italiens sein, eng verbandelt ist man aber schon. Und das sieht man.