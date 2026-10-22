Ein globales Sicherheitsproblem hat in Deutschland zahlreiche Webseiten ausfallen lassen – auch München war im Nahverkehr betroffen – was gut lief und was Grund zur Sorge gibt.

Aufgrund einer Sicherheitslücke war der Verkauf von MVV-Online-Tickets am Mittwochabend nicht möglich. Auch andere Webseiten der Stadt München wurden vorübergehend vom Netz genommen.

"Der Kauf von Handy- und Online-Tickets ist derzeit nicht möglich" – ausgerechnet mitten im abendlichen Pendlerverkehr und kurz vor dem FC-Bayern-Spiel erschien diese Meldung am Mittwoch auf der MVV-App. Also genau zu dem Zeitpunkt, an dem noch einmal die meisten der 75.000 Fans auf dem Weg in die Allianz Arena mit den Öffis waren. Schuld war kein kleiner Systemausfall, München hat – und das ist wirklich keine Übertreibung – ein globales Problem getroffen.

Gut gelöst in München: Der GAU im MVV blieb aus

Wegen einer Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP haben viele Betreiber, ganz vorsorglich, ihre Webseiten und Angebote vom Netz genommen. Der GAU? Blieb aus. Auf der Webseite und in der App hat der MVV prominent über den Fehler informiert. "Kein Ticket-Kauf" war dort mit Ausrufezeichen zu lesen. Ein kurzer Hintergrund und der Hinweis, dass die MVVSwipe-Funktion trotzdem genutzt werden kann. Und dann gibt es ja (noch) die guten alten Fahrkartenautomaten – wer noch ein Argument für den Verbleib sucht, bitte. Was dazu kommt: Inzwischen dürften viele Pendler ein Abo haben oder das Deutschlandticket besitzen, das MVG-Angebot MVGo lief ohne Probleme weiter, und am nächsten Morgen war das Problem auch beim MVV behoben.

Digitale Vulnerabilität ist kein Problem der Zukunft

Tipptopp. Volle Fahrt voraus. Alles kein Problem? Nicht ganz. Der Vorfall zeigt, wie leicht eine Millionenstadt digital verletzt werden kann – Stichwort "digitale Vulnerabilität". Das ist vielleicht schwer auszusprechen, sorgt aber im Ernstfall bei Millionen für einen schweren Schaden. Jetzt war es nur ein Angebot im öffentlichen Nahverkehr und die "Rathausumschau" – es kann aber auch eine ganze Verwaltung lahmgelegt werden – mit einem Millionenschaden für die Kommunen. Einen Weg abseits der Digitalisierung gibt es nicht – nicht nur wegen der kommenden großen Rentenwelle und fehlender Fachkräfte. Bürger haben ein Anrecht auf einen modernen, unkomplizierten Service.

Nur: Angesichts des jüngsten Vorfalls stellt sich doch die Frage: Wie schützt München seine Bürger dauerhaft, wenn die digitalen Systeme versagen?

Wie ist es Ihnen ergangen, was war Ihre Erfahrung am Mittwochabend im MVV? Schreiben Sie uns gerne via info@abendzeitung.de.