Isarinselfest, Statuen-Enthüllung, Straßenparty: Was für ein Wochenende in München!

Am Wochenende ist viel Unterhaltung geboten auf Münchens Straßen. Helmut Dietl wird in Schwabing enthüllt und beim Isarinselfest feiern alle den Spätsommer. Auch in Giesing ist Party.

04. September 2022 - 19:38 Uhr | Hüseyin Ince

Liegestühle besetzt: Entspannt geht es auf dem Isarinselfest zu. © Petra Schramek

München - Nur ein Unwetter am Samstagabend störte die Münchner dabei, das Wochenende ausgiebig zu genießen. Aber in Schwabing war das am Samstagvormittag eh kein Thema. Hier gab es Kuchen umsonst, vom Café Münchner Freiheit, als endlich - nach etwa fünf Jahren - die fertige Helmut-Dietl-Statue enthüllt wurde. Statuen-Enthüllung in Schwabing Die Konditorei Eisenrieder hatte zur Enthüllung des Kunstwerks eingeladen. Denn Dietl sitzt jetzt neben der Statue von Helmut Fischer, der die berühmte Dietl-Figur Monaco Franze so legendär interpretierte. Fischer wurde hier bereits Ende der 90er verewigt, vom Künstler Nicolai Tregor. Künstler Nicolai Tregor und der Senior-Chef des Cafés Münchner Freiheit Karl Eisenrieder stehen hinter der Statue des legendären Münchner Regisseurs Helmut Dietl. © Petra Schramek Der war selbstverständlich auch vor Ort. Er hatte bereits Helmut Fischer hier in Bronze gegossen. Alles aus einem Guss, so war eben die Grundidee. Und die hat die Familie Eisenrieder laut Tregor auch zum Großteil finanziert. Auf der Straße kickern? Das geht beim Isarinselfest! © Petra Schramek Party in Giesing In Giesing wurde ausgelassen gefeiert, weil dann auch die Löwen im Grünwalder Stadion furios siegten. Weiterhin Tabellenführer der Dritten Liga! Getrübt wurde das alles vom außergewöhnlichen Starkregen am frühen Abend, der über München peitschte. Das Unwetter naht bereits beim Straßenfest in der Kistlerstraße. © fm Doch wer sich ein Stündchen unterstellte und nicht durchnässt war, kaufte sich noch ein Getränk und genoss die Großstadt-Ruhe nach dem Sturm – auch bei mehreren Straßenfesten in Giesing, auf denen sich dann doch noch einige Nachbarn und Löwen-Fans einfanden.