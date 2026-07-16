Isar-Strömung unterschätzt: 46-Jähriger gerät in Not

Ein 46-Jähriger schwimmt in München in der Isar und gerät in die Strömung. Passanten alarmieren die Polizei, die Rettung folgt schnell.

Ein Mann ist in München in der Isar auf Höhe der Thalkirchner Tierparkbrücke in Not geraten und aus dem Fluss gerettet worden. Der 46-Jährige versuchte am Mittwoch, halb schwimmend den Fluss zu durchqueren, wie die Polizei mitteilte. Passanten wurden auf den Mann in der Strömung aufmerksam und wählten den Notruf.

Das Wasser der Isar ist an der Stelle lediglich kniehoch. Zwei Polizisten, die in der Nähe waren, kamen dem Mann schnell zu Hilfe. Doch der 46-Jährige war offenbar verängstigt und hielt sich an einem Stein mitten im Fluss fest. Ein Rettungshubschrauber mit einem Wasserretter an Bord wurde hinzugerufen. Der Rettungsspezialist seilte sich vom Helikopter herab. Zu dritt holten sie den 46-Jährigen schließlich aus der Strömung.

Der Mann war unterkühlt und hatte Schürfwunden. Möglicherweise war er laut den Beamten auch alkoholisiert. Doch ein Atemalkoholtest wurde nicht durchgeführt. Der 46-Jährige kam leicht verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus.