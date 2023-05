Isar kratzt an Hochwasser-Meldestufe 1: Das ist die Lage in München

Das regnerische Wetter wird sich in den nächsten Tagen nicht verabschieden. Nach Angaben des Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) hatte die Isar zuletzt bereits Meldestufe 1 erreicht, aktuell liegt der Wasserstand knapp darunter.

München - Der Dauerregen der vergangenen Tage hat dafür gesorgt, dass der Pegel der Isar steigt und steigt: Es könnte also bald kritisch werden und München ein neues Hochwasser drohen.

Hochwasser in München: Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?

Aktuell meldet das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) einen Pegelstand von 224 Zentimetern (Stand: Samstag, 11.15 Uhr), das ist der niedrigste Wert der vergangenen 24 Stunden.

Die Experten werden die Situation weiter beobachten, denn es sieht nicht so aus, als sollte sich das regnerische Wetter in den nächsten Tagen komplett verabschieden.

Erste Hochwasser-Meldestufe in der Nacht auf Freitag in München erreicht

In der Nacht auf Freitag hatte das LfU einen Isar-Wasserstand 253 Zentimetern gemessen, es war der bis dato höchste Wert der letzten Tage – bei 245 Zentimetern ist die erste von vier Hochwasser-Meldestufen erreicht, die bei 245 Zentimetern liegt.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, ist ab Sonntag an den Alpen mit Stauniederschlag zu rechnen. Ab Samstagmittag rechnen die Meteorologen bis in die Nacht zum Sonntag in Südbayern mit häufigen Gewitter und Starkregen. Am bayerischen Alpenrand soll es demnach von Sonntagvormittag bis Montagabend gebietsweise Dauerregen mit 30 bis 40 l/qm geben.

Wer die Lage gerne selbst im Blick behalten möchte, kann hier klicken.

Die Isar am Samstagmorgen: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, ist ab Sonntag an den Alpen mit Stauniederschlag zu rechnen. © Sophie Anfang

Das jeweilige Ausmaß der Überflutung beschreiben vier Meldestufen. Die Meldestufe 1 (245 Zentimeter) bezieht sich auf stellenweise kleinere Ausuferungen, bei Meldestufe 2 (300 Zentimeter) sind land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet bzw. leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen zu beobachten.

Meldestufe 3 (380 Zentimeter) wird durch einzelne Überflutungen bebauter Grundstücke/Keller beschrieben oder durch die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen, Meldestufe 4 (520 Zentimeter) meint dann Überflutungen bebauter Gebiete in größerem Umfang überflutet oder weist auf den Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang hin.