Isar-Hochwasser in München: So ist die Lage aktuell

Nach starken Regenfällen geben Experten für Bayern Entwarnung: Auch in München sinkt die Hochwassergefahr, da kein weiterer Niederschlag vorhergesagt ist.

Update, 25. Februar, 12.04 Uhr: Das Wasserwirtschaftsamt München hat Entwarnung gegeben. Die Hochwasser-Situation hat sich demnach wieder entspannt, eine Gefahr vor Ausuferungen und Überschwemmungen besteht nicht mehr. "Der Wasserstand der Isar sinkt wieder und wird am frühen Nachmittag die Meldestufe 1 unterschreiten." Mittags lag der Pegel noch bei 255 Zentimetern und damit 15 Zentimeter über der Meldestufe – Tendenz klar abnehmend.

Vorläufig sei im Freistaat laut Wettervorhersage kein Niederschlag mehr zu erwarten und auch die Schneeschmelze sei nur gering, berichtete der Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt in Augsburg. Die Hochwasserwellen könnten sich dadurch weiter abbauen und über Main und Donau ablaufen.

Der Regen zum Wochenbeginn hatte dazu geführt, dass in verschiedenen Regionen Bayerns von den Behörden Hochwasserwarnungen herausgegeben wurden. An etlichen Gewässern wurden die Meldestufen eins und zwei erreicht, bei denen Felder oder einzelne Straßen überschwemmt werden können. Mitunter wurde auch die dritte Meldestufe erreicht.

Erstmeldung, 24. Februar: Die Prognose des Wasserwirtschaftsamts (WWA) in München verheißt nichts Gutes, und auch "Katwarn" zeigt an, dass an den großen Flüssen in Bayern die Pegel noch längere Zeit erhöht sein wird. Das ist der aktuelle Stand bei der Isar.

Schneeschmelze und anhaltende Niederschläge: Das sind die Folgen

Das WWA hat am Dienstag eine Hochwasserwarnung herausgegeben – demnach werden sich die Ausuferungen und Überschwemmungen im Laufe des Tages auswachsen. In der Nacht habe es im Freistaat weiter anhaltende Niederschläge gegeben, sodass sich die Lage wegen der Schneeschmelze in den Alpen verschärft habe.

Isar hat am Dienstagnachmittag Meldestufe 1 erreicht

"Im Alpenvorland sind die Böden wassergesättigt vom vergangenen Wochenende. Die Niederschläge der vergangenen Nacht und die in den Bergen einsetzende Schneeschmelze führen im gesamten Einzugsgebiet erneut zu steigenden Wasserständen", heißt es.

Warnung besteht noch bis 25. Februar

Die Entwicklung schreitet derart rasant voran, dass am Pegel München/Isar die Meldestufe 1 am Dienstagnachmittag überschritten wurde. Um 15.15 Uhr lag der Pegel bei 241 Zentimetern.

Warnstufe 1 bedeutet für die Isar in München laut WWA ein Pegelstand von 240 Zentimetern. Damit sind kleine Überflutungen von Wiesen, Feldern oder Uferwegen möglich, während für Wohngebiete meist keine akute Gefahr bestehe. Aktuell besteht die Warnung noch bis zum 25. Februar (10 Uhr).

Was das Wasserwirtschaftsamt den Münchnern rät

An den großen Flüssen werden die Pegel demnach voraussichtlich noch längere Zeit erhöhte Wasserstände aufweisen, an den kleinen Gewässern im Alpenvorland sei nach dem Durchgang der Niederschläge wieder mit sinkenden Pegelständen zu rechnen. Im Freistaat sollen die Niederschläge im Laufe des Tages nachlassen, in den Alpen hingegen erst in der kommenden Nacht.

Das Wasserwirtschaftsamt rät der Bevölkerung, sich "unbedingt" über die aktuelle Wetter- und Hochwasserentwicklung und die Ausgabe von amtlichen Warnungen zu informieren: "Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit! Halten Sie sich von Gewässern fern! Entfernen Sie Ihr Auto aus hochwassergefährdeten Bereichen. Überprüfen Sie Ihre Vorsorge- und Schutzmaßnahmen."