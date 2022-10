Isar: Die herbstliche Bachauskehr steht an

Die Bachauskehr findet in der Großen Isar und am Fabrikbach statt. Alle Arbeitsweisen werden tierschonend erledigt.

Auch in diesem Herbst findet wieder eine Bachauskehr in der Isar statt (Archivbild)

München – Jedes Jahr findet im Frühling und Herbst die Bachauskehr statt – auch jetzt ist es wieder an der Zeit.

Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt und zur Erhaltung der Wasserqualität

Bei der Bachauskehr wird das Bachbett von Unrat und Sedimenten gesäubert, welches sich am Grund ablagert hat oder ungehindert wächst. Diese Ablagerungen sind eine Belastung für die Tierwelt und die Wasserqualität.

Daher werden bei abgesenktem Wasserspiegel die Gewässer begangen, Böschungen sowie Bauwerke untersucht und anfallende Reparaturen erledigt. Diese Vorkehrungen sind notwendig, da durch mitgerissenes Treibgut Schäden an Böschungen, Dämmen und Brücken entstehen können.

Die Bachauskehr findet in München traditionell im Frühjahr und Herbst statt, da um diese Zeit weder die Gefahr besteht, dass die Gewässer durchfrieren, noch dass sie übermäßig aufheizen.

Die Große Isar und der Fabrikbach werden geräumt

Wie die Stadt mitteilt, werden diesen Herbst die Große Isar, somit also der Isar-Seitenarm zwischen dem westlichen Isarufer und der Museumsinsel, dem Wehrsteg und der Praterinsel sowie der Fabrikbach einschließlich der anschließenden Gewässer – unter anderem Eisbach und Schwabinger Bach – geräumt.

Aus diesem Grund wird der Zulauf zum Fabrikbach geschlossen, und die Gewässer werden daraufhin durch die Fischereiberechtigten abgefischt. Am 28. Oktober wird der Zulauf dann wieder geöffnet. Das Praterwehr und das Wehr gegenüber der Lukaskirche werden geöffnet, damit auch in der Großen Isar die herbstliche Bachauskehr durchgeführt werden kann.

Umweltfreundlich und Tierlieb: Die sanfte Bachauskehr

Nach Angaben der Stadt führt das Baureferat eine sogenannte sanfte Bachauskehr durch, das bedeutet, dass jederzeit Restwasser in den Bächen bleibt, um so den Schutz Tierwelt zu garantieren. Größere Fische werden abgefischt und in andere Gewässer umgesiedelt. Das ganze Unterfangen wird naturschutzfachlich begleitet und dokumentiert.

"Die Bachauskehr ist stets abgestimmt mit dem Wasserwirtschaftsamt, der Unteren Naturschutzbehörde, den Fischereivereinen sowie mit den zuständigen Landkreisbehörden und wird vom zuständigen Referat für Klima- und Umweltschutz angeordnet". Die ganzen Arbeiten werden tierschonend erledigt und von der ökologischen Baubegleitung streng überwacht.

Kies-Umlagerung von der Großen Isar in die Kleine Isar

Laut Stadt hat sich im Laufe der vergangenen Jahre eine große Menge Kies in der Großen Isar angelagert. Wegen des vorsorglichen Hochwasserschutzes muss dieser wieder in die Kleine Isar (den östlichen Seitenarm der Isar) umgesetzt werden. Aus diesem Grund werden bis zum 28. Oktober große Bagger eingesetzt. "Im Bereich der Corneliusbrücke wird ein Damm aus Isar-Kies aufgeschüttet, der das Wasser in die Kleine Isar leitet. Am Wehr gegenüber der Lukaskirche wird ein Bagger den Kies aus der großen Isar auf die Kiesbank unterhalb des Wehrs umsetzen."