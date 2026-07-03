Isar-Cleanup in München am Sonntag: Müllsammeln in Dirndl und Lederhose
Deutschlandweit gibt es mittlerweile sogenannte "Cleanups". Das sind Treffen, zu denen sich engagierte Menschen vereinbaren, um ihre Flüsse und die Gebiete drumherum sauber zu halten. Das Ziel: dass weniger Plastikmüll in den Meeren landet.
Den Anfang machte 2018 der Rhein, mittlerweile sind es laut den Veranstaltern, der gemeinnützigen Gesellschaft "Rhinecleanup" schon insgesamt 30 Flüsse. Sie setzen sich dafür ein, "dass der Müll an den Flüssen nicht ausufert", so die Organisatoren. Über die Webseite rheincleanup.org kann jeder in seiner Stadt einen solchen Putztag organisieren.
Sonntag: Isar von Müll befreien in Dirndl und Lederhose
In München findet der nächste am kommenden Sonntag (5. Juli) statt. Und weil zum Sonntag auch ein Sonntagsgwand gehört, rufen die Organisatoren auch alle, die möchten dazu auf, sich für den "Cleanup" in ihre bayerische oder sonstige Lieblingstracht zu schmeißen. Es sind aber explizit auch Nicht-Trachtenträger eingeladen, mitzumachen.
Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr an der Eisbachwelle. Von dort geht es mit Müllsäcken, Handschuhen und allenfalls Greifern ausgerüstet zur Isar und der Isar entlang bis zur Wittelsbacher Brücke, um das Isarufer von Müll zu befreien. Die Aktion soll planmäßig rund drei Stunden dauern.
Die Veranstalter sorgen außerdem für erfrischende Getränke. Und für etwas Extra-Motivation: Für die fleißigsten Müllsammler winken nämlich Preise. Der größte gesammelte Müllberg erhält ein Surfbrett von Himmelreich, der zweite einen Dackel-Anstecker und ein Cap, der dritte einen Anstecker und eine Flasche Wein.
Wichtig: Die Veranstalter bitten darum, sich auf der Webseite isarcleanup.org für die Aktion anzumelden. Dort kann man angeben, wie viele Erwachsene und wie viele Kinder dabei sind, der eigenen Gruppe einen Namen geben und die Mailadresse hinterlegen, damit man über etwaige Änderungen der Aktion informiert wird.
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