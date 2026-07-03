Beim Isar-Cleanup am Sonntag ziehen Freiwillige in Dirndl, Lederhose (oder Alltagskleidung) los, um das Isarufer vom Müll zu befreien. Treffpunkt ist die Eisbachwelle.

Nicht nur das Oktoberfest ist inzwischen wieder ein großes Trachtenevent geworden. Auch abseits der Wiesn tragen Menschen immer öfter Dirndl und Lederhose. Jetzt wird in der Tracht sogar die Isar aufgeräumt.

Deutschlandweit gibt es mittlerweile sogenannte "Cleanups". Das sind Treffen, zu denen sich engagierte Menschen vereinbaren, um ihre Flüsse und die Gebiete drumherum sauber zu halten. Das Ziel: dass weniger Plastikmüll in den Meeren landet.

Den Anfang machte 2018 der Rhein, mittlerweile sind es laut den Veranstaltern, der gemeinnützigen Gesellschaft "Rhinecleanup" schon insgesamt 30 Flüsse. Sie setzen sich dafür ein, "dass der Müll an den Flüssen nicht ausufert", so die Organisatoren. Über die Webseite kann jeder in seiner Stadt einen solchen Putztag organisieren.

Sonntag: Isar von Müll befreien in Dirndl und Lederhose

In München findet der nächste am kommenden Sonntag (5. Juli) statt. Und weil zum Sonntag auch ein Sonntagsgwand gehört, rufen die Organisatoren auch alle, die möchten dazu auf, sich für den "Cleanup" in ihre bayerische oder sonstige Lieblingstracht zu schmeißen. Es sind aber explizit auch Nicht-Trachtenträger eingeladen, mitzumachen.

Mit Greifer, Handschuhen und Müllbeutel säubern Freiwillige die Gebiete rund um einen Fluss. Am Sonntag auch an der Isar – Tracht ist aber nicht Pflicht. © RhineCleanUp

Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr an der Eisbachwelle. Von dort geht es mit Müllsäcken, Handschuhen und allenfalls Greifern ausgerüstet zur Isar und der Isar entlang bis zur Wittelsbacher Brücke, um das Isarufer von Müll zu befreien. Die Aktion soll planmäßig rund drei Stunden dauern.

Die Veranstalter sorgen außerdem für erfrischende Getränke. Und für etwas Extra-Motivation: Für die fleißigsten Müllsammler winken nämlich Preise. Der größte gesammelte Müllberg erhält ein Surfbrett von Himmelreich, der zweite einen Dackel-Anstecker und ein Cap, der dritte einen Anstecker und eine Flasche Wein.

Wichtig: Die Veranstalter bitten darum, sich auf der Webseite für die Aktion anzumelden. Dort kann man angeben, wie viele Erwachsene und wie viele Kinder dabei sind, der eigenen Gruppe einen Namen geben und die Mailadresse hinterlegen, damit man über etwaige Änderungen der Aktion informiert wird.