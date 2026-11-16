Irgendwas mit..: Wie und wo finde ich den passenden Job

Ausbildung, Studium, Freiwilligendienst, Auslandsjahr: Was möchte ich nach der Schule eigentlich machen? Auf der Messe Einstieg München am 20. und 21. November 2026 finden Jugendliche es heraus – durch nutzwertige Infos und individuelle Beratungsgespräche.

16. November 2026 - 07:49 Uhr

Wer noch gar keine Ahnung hat, welcher Weg der richtige sein könnte, findet in der Coaching-Area kompetente Ansprechpersonen.

Die Wahl des passenden Berufs ist für viele junge Menschen eine Herausforderung. Wer Hilfe benötigt, kann sich an die Ausstellenden der Ausbildungs- und Studienmesse wenden. Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Studien- und Ausbildungswege kennenlernen, Berufe entdecken und sich aus erster Hand über Voraussetzungen, Bewerbungsverfahren und Karrierechancen informieren.

Die 12 Rundgänge führen Besucherinnen und Besucher gezielt zu den Ausstellenden, die zu ihren Interessen passen. Der Eintritt ist kostenlos - Tickets müssen aber vorab online gebucht werden. © Messe Einstieg GmbH

Praxis im Fokus: Ausbildungsberufe und Praktika entdecken

Viele Abiturientinnen und Abiturienten entscheiden sich immer noch für den Weg an die Hochschule. Die Ausbildung wird bei jungen Menschen aber wieder attraktiver (Quelle: Ausbildungsperspektiven 2026, Bertelsmann-Stiftung).

Wer eine Ausbildung macht, sammelt von Anfang an praktische Erfahrungen, verdient eigenes Geld und übernimmt früh Verantwortung, weiß Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München.

Und danach, so der Experte, könne weiter an der Karriere gefeilt werden: "Nach einer Ausbildung stehen zahlreiche Fortbildungen offen – etwa zum Meister, Techniker oder Fachwirt. Und wer doch noch studieren möchte, kann dies jederzeit tun.“ Um noch mehr Jugendliche auf die duale Ausbildung aufmerksam zu machen, schafft die auf der Messe Raum für den gezielten Austausch: Im Eröffnungstalk "Ausbildung: Dein Weg in die Zukunft“ sprechen unter anderem Vertreter des Bayerischen Realschullehrerverbands, der Agentur für Arbeit München und des Bundeselternrats Bayern über die Chancen und den Nutzen der dualen Ausbildung.

Individuelle Beratung in der Coaching-Area

Wer noch gar keine Ahnung hat, welcher Weg der richtige sein könnte, findet in der Coaching-Area kompetente Ansprechpersonen: Diplom-Pädagogin Sabine Gärtner bietet zum Beispiel Berufswahl-Speed-Coachings an. Jugendliche erhalten hier eine erste Einschätzung ihrer Interessen und Stärken und erfahren, welche beruflichen Möglichkeiten zu ihnen passen könnten.

Auch ein Check der mitgebrachten Bewerbungsunterlagen ist möglich. Susanne Troll berät rund um das Thema Arbeiten, Studieren und Lernen im Ausland. Sie kennt sich bestens mit Sprachreisen, Praktika, Au-pair- und Studienaufenthalten sowie Erlebnisreisen aus und weiß, worauf es bei der Auswahl des Ziellandes und der Planung ankommt.

Und Stephan Hadrava vom Jugendinformationszentrum des Kreisjugendrings München-Stadt unterstützt junge Menschen bei Fragen zur persönlichen Zukunftsplanung und informiert über passende Angebote und Anlaufstellen in München.

Neben Informationsgesprächen erwarten Besucherinnen und Besucher Bühnenvorträge, Themen-Walks, spannende Mitmachaktionen und die Möglichkeit, sich einen Praktikumsplatz zu sichern. © Messe Einstieg GmbH

12 Themen-Walks weisen den Weg

Wer schon eine ungefähre Ahnung hat, in welche Richtung es gehen kann, sollte unbedingt die Themen-Walks nutzen: Die 12 Rundgänge führen Besucherinnen und Besucher gezielt zu den Ausstellenden, die zu ihren Interessen passen. Für alle, die sich für soziale Berufe interessieren, ist der Themen-Walk "Alltagshelden“ genau der richtige.

"Irgendwas mit Medien“ richtet sich an Jugendliche mit Interesse an Kommunikation, Design und Marketing, während bei "Mach MINT“ Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Mittelpunkt stehen.

Weitere Themen sind: Gesundheit und Sport, Öffentlicher Dienst, Wirtschaft, Architektur und Ingenieurwissenschaften, Handel und Logistik, Handwerk sowie Auslandsaufenthalte.

Einstieg München – Messe für Ausbildung, Studium & Gap Year am 20. und 21. November Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 15.00 Uhr MOC München Infos und kostenlose Tickets: