Internationaler Award: Wofür München nun mit Gold ausgezeichnet wurde

Freude beim Münchner Personal- und Organisationsreferat, die städtische Behörde belegte bei den Employer Branding Awards erneut den ersten Platz.

Die Stadt München wurde beim Employer Branding Awards 2026 erneut mit Gold ausgezeichnet.

Drittes Gold binnen vier Jahren. Bei den Employer Branding Awards 2026 für Deutschland, Österreich und die Schweiz wurde die Stadt München nach 2023 und 2025 erneut für ihre Arbeitgebermarke ausgezeichnet.

Die Kommunikationskampagnen zum Personalmarketing belegten den ersten Platz, die Auszeichnung fand in der österreichischen Hauptstadt Wien statt.

Würdigung für Social-Media-Reihe "Wiesn-Menschen"

Gewürdigt wurde insbesondere die Social-Media-Reihe "Wiesn-Menschen". Die Reihe stellt städtische Beschäftigte vor, die das größte Volksfest der Welt ermöglichen – von der Straßenreinigung bis zur Sicherheitsplanung.

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Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Corporate-Influencer-Programm der Stadt, bei dem städtische Beschäftigte auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben. Beide Formate stehen für eine authentische und zielgruppengerechte Ansprache im Recruiting und Personalmarketing.

Stadtverwaltung München größte kommunale Arbeitgeberin in Deutschland

"Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit unserer Arbeitgeberkommunikation die richtigen Schwerpunkte setzen. Authentische Einblicke in den Arbeitsalltag und glaubwürdige Stimmen aus der Stadtverwaltung sind zentrale Erfolgsfaktoren. Dass wir damit jetzt sogar zum dritten Mal überzeugen konnten, bestätigt unseren Ansatz. Wir halten München am Laufen, für die Menschen in dieser Stadt", freut sich Andreas Mickisch, Münchner Personal- und Organisationsreferent, über die goldige Auszeichnung.

Bei der Stadtverwaltung München handelt es sich mit rund 45.000 Beschäftigten um die größte kommunale Arbeitgeberin in Deutschland.