Infos und Gewinnspiel zur St. Patrick’s Day Parade am 12. März

Zum 25. Mal wird in der bayerischen Hauptstadt der irische Nationalfeiertag nicht nur am 17. März gefeiert, sondern mit einem großen Festival am 11. und 12. März. Die AZ verlost ein Paradenpaket im Wert von rund 530 Euro.

28. Februar 2023 - 14:10 Uhr

Rund um den 17. März wird die Welt traditionell ein kleines bisschen grüner: Mit Paraden, Festival und Live-Musik in den Irish Pubs und einem süffigen Guinness können Iren und Irland-Fans in ganz Deutschland endlich wieder den Nationalhelden der "Grünen Insel" feiern.

St. Patrick´s Day in München

Auch in München heißt es wieder "Ein Hoch auf St. Pat!". Zum 25. Mal wird in der bayerischen Hauptstadt der irische Nationalfeiertag nicht nur am 17. März gefeiert, sondern mit einem großen Festival am 11. und 12. März. Los geht’s am Samstag, den 11. März, mit dem zweitägigen "Food-Festival" auf dem Odeonsplatz. Hier sorgen viele leckere Spezialitäten fürs leibliche Wohl. Angestoßen wird natürlich ganz traditionell – mit frischgezapftem Guinness. Mit Irish Folk, Rock und Pop bringen irische und deutsche Bands die Fangemeinde in Feierlaune.

Aber auch in den Wochen vor dem St. Patrick’s Day ist Partylaune angesagt: In den Irish Pubs und im Handel gibt es bereits einige Überraschungen von Guinness. © Emily Carew

St. Patrick’s Day Parade am 12. März in München

Höhepunkt des Party-Wochenendes ist die traditionelle St. Patrick’s Day Parade am Sonntag, 12. März. Das Spektakel mit irischen Tanzgruppen und bayerischen Trachtenvereinen startet wieder um 12.00 Uhr an der Münchner Freiheit. Nach der Parade geht die Jubiläumsfeier weiter auf dem vergrößerten Festivalgelände am Odeonsplatz – mit zwei Bühnen und vielen Leckereien.

Gefüllter Kühlschrank mit Guinness Bier gewinnen

Pünktlich zum St. Patrick’s Day verlost die AZ gemeinsam mit Guinness einen original Guinness-Theken-Kühlschrank natürlich gefüllt mit dem leckeren Guinness Draught Bier. © Guiness / AZ

An zwei Tagen und zwei Locations gibt es kräftig Party und Parade im grünen Look. Und entsprechend heißt es in der Metropole: Guinness statt Weißbier! Pünktlich zum St. Patrick’s Day verlost die AZ gemeinsam mit Guinness einen original Guinness-Theken-Kühlschrank natürlich gefüllt mit dem leckeren Guinness Draught Bier sowie ein passendes Paradenpaket, bestehend aus einem praktischen Rucksack, einem coolen Poloshirt, einem To-Go-Becher im Guinness-Look sowie dem St. Patrick’s Day Hut, den man gleich zur Party und Parade aufsetzen kann!