Info-Bus der Polizei: Das ist Münchens rollende Warnung vor dreistem Betrug im Internet

Rund 50 Millionen Euro haben Online-Anlagebetrüger im vergangenen Jahr erbeutet – alleine in München. Betrug mit Geldanlagen nimmt rasant zu. In München setzt man ab jetzt auch auf eine sehr plakative Warnung.

Andrea Föckler (re.) vom Sachgebiet E 34 im Präsidium, die Stabstelle für Präventionsarbeit, und Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel bei der Vorstellung des neuen Infobuses im MVG-Museum.

Der Slogan ist so kurz wie einprägsam: „Online reich? Offline pleite!“ Man sollte die Warnung der Münchner Polizei auf dem MVG-Bus absolut ernst nehmen, wenn man sein Vermögen nicht durch perfekt gefälschte Anlagetipps im Internet verlieren möchte.

Der Linienbus, den das Münchner Polizeipräsidium am Freitag im MVG-Museum präsentierte, ist ab sofort im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Er fährt vor allem in passagierstarken Zeiten, im Berufsverkehr und auf verschiedenen Linien in München. Entstanden ist das Präventionsprojekt in Zusammenarbeit des Polizeipräsidiums mit mehreren Münchner Banken und Sparkassen sowie mit Unterstützung der MVG. In den kommenden sechs Monaten ist der Bus in ganz München unterwegs, quasi als rollende Mahnung und eindrückliche Warnung an all diejenigen, die glauben, im Internet schnell und ohne Mühe sehr reich werden zu können.

Millionenschäden jedes Jahr in München

Rund 50 Millionen Euro haben Online-Anlagebetrüger im vergangenen Jahr erbeutet – alleine in München. Bundesweit wird der Schaden auf fünf Milliarden Euro geschätzt. Skrupellose Kriminelle versprechen Anlegern traumhafte Renditen. Die organisierten und international tätigen Banden nutzen inzwischen auch KI, um frei erfundene Inhalte zu generieren. So entstehen gefälschte Tradingbörsen, falsche Werbevideos, die bisweilen den Anschein erwecken, als kämen die angeblich todsicheren Anlagetipps im Internet von Prominenten.

Jeder kann darauf reinfallen

Alles Fake, alles erfunden, warnt die Münchner Polizei. "Die Werbe-Clips sind so perfekt gemacht, dass jeder und jede jederzeit darauf hereinfallen kann", betont Polizeipräsident Thomas Hampel.

Die Verbraucherzentrale Bayern bietet online einen "Fake-Check Geldanlage" an. Dort kann jeder anonym mit wenigen Klicks selbst prüfen, ob die angebotene Anlageform möglicherweise Betrug ist. Zudem werden in München in den kommenden Monaten an sämtliche Haushalte rund eine Million Flyer mit wichtigen Tipps und Informationsmöglichkeiten verteilt.