Inflagranti erwischt: Polizei schnappt Einbrecher in besonderem Versteck

Die Polizei kann am Samstagabend einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Vor den Beamten hat der sich an einem besonderen Ort versteckt.
André Wagner |
Die Polizei konnte einen Einbrecher noch am Tatort festnehmen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte einen Einbrecher noch am Tatort festnehmen. (Symbolbild) © Daniel Maurer

Eine 32-Jährige aus Sendling stellte am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf ihrer Videoüberwachung fest, dass eine fremde Person über ihr Grundstück schlich. Sofort verständigte die Frau den Notruf.

Kurz darauf traf eine Zivilstreife der Polizei vor Ort an und konnte im Nachbarhaus Geräusche und Licht feststellen. Nachdem die Beamten eine offensichtlich aufgebrochene Terrassentür vorfinden konnten, wurde das Haus mit weiteren Beamten umstellt. Mithilfe eines Diensthundes wurde das Haus abgesucht und schließlich der Einbrecher aufgespürt und festgenommen werden. 

Einbrecher versteckt sich vor Polizei im Kleiderschrank

Dabei handelte es sich um einen 51-jährigen Bosnier, der sich vor der Polizei im Kleiderschrank versteckt hatte. Der mutmaßliche Täter führte Aufbruchswerkzeug sowie diverse Wertgegenstände, bei dem es sich vermutlich um Diebesgut handelt, mit sich.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde der 51-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens überstellt. Da er auch eine geringe Menge an Drogen bei sich hatte, hat er nun nicht nur eine Anzeige wegen Einbruchs, sondern auch wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz am Hals.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.