In Wirtshaus: Polizei unterbricht Feier in Garching

In einer Gaststätte saßen rund 20 Personen ohne Mindestabstände und Masken zusammen.

Garching – Eine Münchner Gastwirtin hat sich nicht an die Coronaregeln gehalten: Kurz nach Mitternacht rückte die Münchner Polizei in Richtung Garching aus, wo in einem Lokal eine unerlaubte Veranstaltung in Gange war.

Nach Angaben der Polizisten gingen Menschen in dem Gasthaus ein und aus.

Weder im Innen-, noch im Außenbereich des Lokals seien dabei Mindestabstände eingehalten und Masken getragen worden. Die Polizei nahm von 19 Anwesenden die Personalien auf. Die Gäste und die Inhaberin der Gaststätte werden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.