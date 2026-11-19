Dass Menschen mal was in der S-Bahn liegenlassen, ist normal. Doch das Fundstück, das Bahn-Mitarbeiter am Dienstag entdeckten, ist alles andere als alltäglich. Zu diesem hat sich nun auch Peta zu Wort gemeldet.

Die Bundespolizei musste sich am Dienstag um einen außergewöhnlichen Fahrgast kümmern. (Symbolbild)

Update, 19.11., 13 Uhr: Mittlerweile ist in dem Fall von Hummer "Günni" auch Peta aktiv geworden. Wie die Tierrechtsorganisation mitteilt, habe man sich mit einem Schreiben an die Hamberger Großmarkt GmbH gewandt und darin appelliert, Hummer "Günni" zu begnadigen und ihm das Leben zu schenken. Dazu hat Peta angeboten, bei der Suche nach einer geeigneten "Auffangstation" zu helfen. Zudem wurde das Unternehmen aufgefordert, den Handel mit Krebstieren einzustellen.

"'Günni‘ droht ein qualvoller Tod in kochendem Wasser, obwohl Hummer nachweislich Schmerzen empfinden", so Dr. Tanja Breining, Meeresbiologin und Fachreferentin bei PETA. "Wir appellieren an den Hamberger Großmarkt, Mitgefühl zu zeigen und dem Hummer ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Hummer "Günni" in S-Bahn vergessen worden

Ursprungsmeldung vom 18.11.: Dass in der S-Bahn Dinge wie Regenschirme, Taschen oder auch mal ein Laptop vergessen werden, ist nur allzu menschlich und bei der Deutschen Bahn alltäglich. Am Dienstagmorgen sorgte allerdings ein außergewöhnliches Fundstück für Aufregung bei den Bahn-Mitarbeitern.

In einer S-Bahn entdeckten sie eine große Styroporkiste mit lebendem Inhalt: einen rund drei Kilogramm schweren Hummer.

Drei Kilogramm schwerer Hummer in S-Bahn vergessen

Da es vom Besitzer des Krustentieres keine Spur gab, wurde der Hummer zunächst ins Fundbüro am Münchner Hauptbahnhof gebracht und die Bundespolizei verständigt, die sich des tierischen Fahrgastes annahm.

Dieser drei Kilogramm schwere Hummer wurde in der S-Bahn vergessen. Die Polizei taufte ihn auf den Namen "Günni". © Bundespolizei

Bis die Herkunft des Hummers geklärt werden konnte, wurde er zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht, wo er zunächst in einer eigens vorbereiteten Salzwasserlösung (40 Gramm Salz auf einen Liter Wasser) untergebracht wurde. Auf der Dienststelle bekam das Tier, welches ein bisschen an den krabbenähnlichen Außerirdischen Dr. John A. Zoidberg aus der TV-Serie "Futurama" erinnert, auch einen Namen. Die Beamten tauften ihn "Günni".

Kassenbon verrät Herkunft des Hummers

Weitere Nachforschungen konnten die ursprüngliche Herkunft des Hummers klären. Ein Kassenbon, der sich in der Styroporkiste befand, führte die Bundespolizei zu einem Münchner Großmarkt für Gastronomie und Handel am Ostbahnhof. Dort dürfte "Günni" möglicherweise von einem Gourmet gekauft worden sein.

Mit Polizeieskorte wurde "Günni" zum Großmarkt zurückgebracht, wo die abenteuerliche Reise des Hummers vorerst ihr Ende gefunden hat.