In Münchner U-Bahn: Mann bedroht Fahrgäste mit Messer

Schockmoment in der Münchner U-Bahn: Zwei Fahrgäste wurden am Sonntag mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte den Mann stellen. Es wurde Anzeige erstattet.

In einer U-Bahn der Linie 3 bedrohte ein Mann zwei Fahrgäste mit einem Messer. (Archivbild)

München - Ein 29-jähriger Fahrgast war am Sonntag gegen 17 Uhr am Bahnsteig des U-Bahnhofs Forstenrieder Allee unterwegs, als ein ihm unbekannter Mann ihn unvermittelt mit einem Messer bedrohte.

Mann bedroht U-Bahn-Fahrgäste mit Messer

Der 29-Jährige versuchte, in die U3 Richtung Moosach zu fliehen, der Angreifer folgte ihm allerdings und stieg ebenfalls in die U-Bahn ein. Ein 31-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt auch in der U-Bahn und wurde ebenfalls von dem bewaffneten Täter bedroht.

Am U-Bahnhof Machtlfinger Straße stieg der Unbekannte aus und verließ den Bahnhof. Die beiden Betroffenen alarmierten daraufhin die Polizei.

Die anfahrende Streife konnte den Unbekannten stellen und brachte ihn zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Dienststelle. Bei dem Mann handelte es sich um einen 38-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde wegen Bedrohung und Beleidigung Anzeige erstattet, dann wurde er aus der Dienststelle entlassen. Die Münchner Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.