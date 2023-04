In Münchner Hotel: Maskierter mit Messer raubt Portier aus 

Der Dieb flüchtet mit einer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro. In einem anderen Fall von versuchtem Raub sucht die Polizei neben dem Täter auch die Opfer.

München - Ein Raub und ein versuchter Raub beschäftigen die Münchner Polizei: Die Beamten des ermittelnden Kommissariats 21 suchen nach Tätern, Zeugen – und Opfern.

Altstadt: Maskierter Messer-Mann erbeutet Hunderte Euro

Im ersten Fall geht es um ein Geschehen am 31. März: Wie die Polizei berichtet, betrat ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann in der Nacht ein Hotel in der Altstadt und forderte den Portier auf, ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Dieb mit einer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, vermutlich Jugendlicher oder junger Erwachsener, dunkle Kleidung, maskiert, er sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat am Freitag, 31. März, zwischen 2 Uhr und 4 Uhr im Bereich der Frauenstraße, an der Hauptfeuerwache und am Sendlinger Tor etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Englischer Garten: Polizei sucht nach versuchtem Raub Opfer und Täter

Im zweiten Fall beobachteten am vergangenen Montag (3. April, gegen 21.40 Uhr) mehrere Menschen zwei bislang unbekannte Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die von drei bis dato unbekannten männlichen Tätern angesprochen wurden. Die Beschreibung der Zeugen verweist auf drei Jugendliche, ein Täter war mit einer mit Pelzkragen besetzten Jacke bekleidet, ein anderer trug eine Umhängetasche der Marke Gucci.

"Die Täter forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihrer Jacken", so die Polizei. Zu einer Übergabe der Jacken sei es allerdings nicht gekommen. Dann hätten die Täter in Richtung Trambahnhaltestelle Paradiesstraße die Flucht ergriffen.

Die beiden Angegriffenen sprachen einen der Zeugen an, der daraufhin die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Beamten waren die mutmaßlichen Opfer dann nicht mehr vor Ort.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat am Montag (3. April) zwischen 21 Uhr und 23 Uhr im Bereich des Englischen Gartens (Himmelreichstraße, Trambahnhaltestelle Paradiesstraße) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere zu den beiden unbekannten Personen, die angegriffen wurden, informiert bitte das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle.