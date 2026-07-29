In München eröffnet der größte Woolworth-Store in Europa

Am Donnerstag wartet ein begleitendes Aktionsprogramm der Handelskette auf die Kunden im Einkaufszentrum "Das Einstein" in der Einsteinstraße 130.

2924 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen: Mit dem neuen Store in Haidhausen betreibt Woolworth jetzt 14 Standorte in München. (Archivbild)

Woolworth eröffnet am Donnerstag (30. Juli) im Einkaufscenter "Das Einstein" in Haidhausen einen neuen Store. Mit seinen 2924 Quadratmetern Verkaufsfläche auf zwei Etagen ist er nach Angaben der Handelskette die größte Woolworth-Dependance in Europa.

Woolworth-Eröffnung: Programm mit besonderen Angeboten und Mitmachaktionen

Damit schaffe man "ein echtes Aushängeschild", wird Patrick Theus, Chief Sales Officer von Woolworth in der Mitteilung zitiert: "Der Standort in München steht für unsere Wachstumsstrategie und zeigt, dass wir auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten konsequent in den stationären Handel investieren."

Am Eröffnungstag erwartet die Besucher ab 9 Uhr ein abwechslungsreiches Aktionsprogramm mit besonderen Angeboten und Mitmachaktionen. Unter anderem gibt es die Chance, am Glücksrad Woolworth-Giveaways zu gewinnen.

Vielen Kunden sei "ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis heute wichtiger" denn je, sagt Theus: "Mit unserem breiten Sortiment, insbesondere im Textilbereich, bieten wir genau das."

In München betreibt Woolworth jetzt 14 Standorte

Im "Das Einstein" findet sich eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kinderbekleidung – von zeitlosen Basics über saisonale Fashion-Trends bis hin zu Wäsche, Accessoires und weiteren Textilien für die ganze Familie.

Ergänzt wird das Angebot durch Haushaltswaren, Dekoration, Drogerieartikel, Elektroprodukte und viele weitere Artikel für den täglichen Bedarf. Insgesamt umfasst das Sortiment laut Woolworth rund 10.000 dauerhaft verfügbare Artikel sowie 8000 Aktions- und Saisonprodukte.

In München betreibt Woolworth jetzt 14 Standorte. Das Unternehmen beschäftigt deutschlandweit in mehr als 1000 Stores rund 13.000 Mitarbeiter.