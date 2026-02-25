AZ-Plus

In Herzen Münchens: Grüne wollen autofreie Reichenbachstraße

Die Fraktion Grüne/Rosa Liste/Volt setzt sich für verkehrsberuhigte Bereiche ein. Bei der Reichenbachstraße soll ein Abschnitt zeitweise komplett autofrei werden. Die CSU sieht das kritisch.
Sophia Willibald |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Eine Idee der Fraktion, wie die Reichenbachstraße künftig aussehen könnte. Die Visualisierung zeigt einen Sommertag am Wochenende, an dem die Straße zeitweise den Fußgängerinnen und Fußgängern gehört.
Eine Idee der Fraktion, wie die Reichenbachstraße künftig aussehen könnte. Die Visualisierung zeigt einen Sommertag am Wochenende, an dem die Straße zeitweise den Fußgängerinnen und Fußgängern gehört. © Die Grünen/Rosa Liste/Volt/Anfang, bearbeitet mithilfe generativer KI

Ein warmer Sommertag in der Stadt: Menschen schlendern plaudernd über die Straße, Kinder flitzen lachend zwischen ihnen hindurch, vor den Cafés sitzen Gäste im Freien. Keine Autos sind zu sehen, stattdessen gehört der Raum den Fußgängerinnen und Fußgängern. So stellen sich die Grünen/Rosa Liste/Volt die Zukunft einer bekannten Münchner Straße vor.

Die Reichenbachstraße im Herzen Münchens, nahe der Isar, hat aus Sicht der Stadtratsfraktion großes Potenzial für mehr Aufenthaltsqualität. In den Sommermonaten könnte der kurze Abschnitt zwischen Gärtner- und Reichenbachplatz an Nachmittagen und Wochenenden zeitweise für Autos gesperrt werden, schlagen die Parteien vor.

Stadtratsfraktion fordert verkehrsberuhigte Bereiche und eine temporär autofreie Zone

Im Stadtrat stößt der Vorschlag auf Kritik. Manuel Pretzl von der CSU verweist auf das Projekt "Sommerstraße". Seit 2020 hatte die Stadt einige Straßen den Sommer über zur Fußgängerzone erklärt, Stühle und Pflanzenkübel aufgestellt. In diesem Jahr wird es das nicht geben. Die sinkende Nachfrage, Personalressourcen und die Haushaltslage seien der Grund, teilte das Mobilitätsreferat im Januar mit (AZ berichtete).

Manuel Pretzl sagt, man habe die "Sommerstraßen" wegen "Misserfolg weitestgehend eingestampft". Tatsächlich sprach das Mobilitätsreferat Anfang des Jahres von einem "Pausieren". Man wolle Änderungsbedarfe eruieren und dann mit einem angepassten Konzept – "wenn es die Haushaltslage wieder zulässt" – auf die Bezirksausschüsse zugehen.

In Geschäftsbereichen soll Tempo 20 gelten

Die Idee ist also noch nicht ganz vom Tisch und Paul Bickelbacher, mobilitätspolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen/Rosa Liste/Volt, sagt: "Viele einst temporäre Sommerstraßen sind nun dauerhaft erfolgreich verkehrsberuhigt, wie das Kosttor, der Holzplatz oder die Westenrieder Straße."

Trotzdem hat die Fraktion noch einen anderen Vorschlag, um die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern: verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche mit Tempo 20.

Zum Beispiel in der Umgebung der Universität. Konkret geht es um die Amalien-, Schelling-, Adalbert- und Teile der Türkenstraße. Außerdem sehe man dafür Potenzial in der Hohenzollern- und Volkartstraße zwischen Nymphenburger Straße und Frundsbergstraße.

Schrittgeschwindigkeit im Haderner Dorfkern: So könnte die Heiglhofstraße laut der Fraktion aussehen.
Schrittgeschwindigkeit im Haderner Dorfkern: So könnte die Heiglhofstraße laut der Fraktion aussehen. © Die Grünen/Rosa Liste/Volt/Anfang, bearbeitet mithilfe generativer KI

Darüber hinaus gebe es außerhalb des Mittleren Rings "historisch gewachsene Stadtviertelkerne, die gestärkt werden sollten". Als Beispiel nennen die Parteien den Haderner Dorfkern. Hier könne "einfach und kostengünstig sofort ein verkehrsberuhigter Bereich mit Schrittgeschwindigkeit beschildert werden".

Als Vorbild nennen die Parteien die Altstadt von Memmingen, wo das Modell seit Jahren erprobt sei. Die Idee: Fußgänger können stressfrei flanieren und die Geschäfte bleiben trotzdem erreichbar.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • gubr vor 12 Minuten / Bewertung:

    Die Grünen mal wieder. Die können es nicht lassen und reiten weiter ein totes Pferd. Gestern haben die sich bei mir ins Mehrparteienhaus Zugang verschafft und kurz vor 21 Uhr an der Wohnungstür geklingelt. Dass ich die umgehend weggeschickt habe, war wohl klar. Dass sowas überhaupt erlaubt ist?!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 5 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Da braucht es erst eine Verbotspartei die Klingeln verbietet damit wir weiter ungestört das tote Pferd der autogerechten Stadt noch töter reiten können.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • doket vor einer Minute / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Woher sollen die wissen, dass Sie den ganzen Tag zu Hause abhängen und SIe auch um 13 Uhr besuchen könnten.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.