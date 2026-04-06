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In der S-Bahn: Unbekannter rempelt Kinderwagen an und droht mit Messer

In einer S-Bahn auf der Stammstrecke droht ein unbekannter Mann einem anderen Fahrgast mit einem Messer. Der hatte ihn angesprochen, weil er seinen Kinderwagen angerempelt hatte. Die Bundespolizei sucht Zeugen. 
Myriam Siegert |
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An der S-Bahn-Station Donnersbergerbrücke stieg der Tatverdächtige aus und verschwand.
An der S-Bahn-Station Donnersbergerbrücke stieg der Tatverdächtige aus und verschwand. © IMAGO/Michael Nguyen

Unschöner Vorfall in einer S3 am Karfreitag (3. April) zwischen Hirschgarten und Donnersbergerbrücke: Ein bislang unbekannter Mann rempelte den Kinderwagen eines 35-jährigen Deutschen an. Als dieser den Mann zur Rede stellte, zog der Tatverdächtige ein Taschenmesser "und führte Schnittbewegungen" in Richtung des Vaters aus, so berichtet die Bundespolizeidirektion München am Ostermontag.

Eine konkrete Verletzungsgefahr bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht, dennoch fühlte sich der Geschädigte bedroht. Der Tatverdächtige stieg an der Donnersbergerbrücke aus der S-Bahn aus und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Bilder aus der Überwachungskamera gesichert

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten allerdings Bilder eines Tatverdächtigen gesichert werden.

Er ist geschätzt bis ca. 45 Jahre alt, 180-185 cm groß, hat dunkle, lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, trug eine schwarze Lederjacke, ein schwarzes Hemd mit Aufdruck, eine hellblaue Jeans, blau/weiße Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Außerdem In-Ear-Kopfhörer und Schmuck an den Händen.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen machen können, sich unter 089 - 5155500 zu melden.

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1 Kommentar
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  • HiggsBoson gerade eben / Bewertung:

    Ein paar weitere Merkmale wären hilfreich, hatte der Gesuchte z.B Chiemgauer Dialekt oder gar Fränkisch toniert, war die Haut eher sonnenverwöhnt oder wie bei Computernerds eher blässlich? Ein Fahndungsfoto, öffentlich in Zeitungen würde auch zu schnellem Erfolg führen. Dunkle Haare und Zopf trifft doch auf viele Männer zu.

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