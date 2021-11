Impfzentrum Riem: Kurzfristiger Mangel an Biontech-Impfstoff

Wegen einer erhöhten Nachfrage am Wochenende und der langen Vorlaufzeit beim Bestellen mussten am Montag mehrere impfwillige Personen am Impfzentrum in Riem wieder nach Hause geschickt werden.

08. November 2021 - 16:04 Uhr | ls

Ein Schild weist den Besuchern den Weg zum Impfzentrum auf der Messe Riem in München. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa/Archivbild