Impfen in München ohne Termin und Anmeldung: Hier geht's in dieser Woche

Die Stadt bietet auch in dieser Woche wieder spezielle Impfaktionen an. Impfwillige brauchen weder einen Termin noch eine Anmeldung. Die AZ fasst zusammen, wo Sie sich impfen lassen können.

In München kann man sich auch in dieser Woche wieder ohne Anmeldung und Termin impfen lassen. (Symbolbild)

München - Auch in dieser und der kommenden Woche bietet die Stadt München wieder mehrere Impfaktionen an. Impfwillige ab können ohne Anmeldung und Termin vorbeikommen und sich impfen lassen.

Für wen ist die Impfung möglich?

Wer sich ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, sollte reichlich Zeit einplanen und zu einer der Sonderaktionen kommen. Die Impfungen sind für Personen ab 12 Jahren möglich, die einen Wohnsitz in Deutschland haben oder hier freiwillig oder gesetzlich krankenversichert sind. Impfwillige bis 15 Jahre sollten von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Auch Menschen, die ihren Erstwohnsitz nicht in München haben, können sich impfen lassen.

Die AZ fasst zusammen, wann Sie sich in der aktuellen und kommenden Woche wo impfen lassen können:

Freitag, 14. Januar

SDI, Obersendling, Baierbrunnerstraße 28, 12 bis 17 Uhr



Samstag, 15. Januar

Lerchenauer See-Wasserwacht, Lassallestraße 72, 10.30 bis 17.30 Uhr

BRK Aubing, Ubostraße 9, 11 bis 17 Uhr



Sonntag, 16. Januar

BRK Aubing, Ubostraße 9, 11 bis 17 Uhr

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Heilig-Geist-Kirche, Helene-Mayer-Ring 25, 11 bis 16 Uhr

Mittwoch, 19. Januar

Familienzentrum, Boschetsriederstraße 153, 11 bis 17 Uhr

Donnerstag, 20. Januar

Familienzentrum Trudering, Dompfaffweg 10, 10.30 bis 17.30 Uhr

Cafe Netzwerk, Schertlinstraße 4, 11 bis 17 Uhr

Freitag, 21. Januar

Gesundheitsberatung Hasenbergl, Wintersteinstr. 14, 10.30 bis 17 Uhr

Cafe Netzwerk, Schertlinstraße 4, 11 bis 17 Uhr

Samstag, 22. Januar

Gesundheitsberatung Hasenbergl, Wintersteinstr. 14, 10.30 bis 17 Uhr

Kinder und Jugentreff Zeitfrei, Kurt-Eisner-Straße 28, 11 bis 17 Uhr

Sonntag, 23. Januar

Kirchenstiftung Sankt Willibald, Agnes-Bernauer-Str.181, 10 bis 18 Uhr

Keine Registrierung erforderlich, aber gewünscht

Grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Eine vorherige Registrierung über das Bayerische Impfzentrum ist gewünscht, aber nicht zwingend notwendig. Sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewährt ist (BioNTech drei Wochen, Moderna 4 Wochen, AstraZeneca-Kreuzimpfung mit BioNTech 4 Wochen), werden auch Zweitimpfungen durchgeführt. Dabei ist ein Nachweis über die Erstimpfung erforderlich, entweder der gelbe Impfpass oder eine Impfbescheinigung.

Auch Auffrischungsimpfungen sind drei Monate nach der vollständigen Impfung möglich.

Impfwillige werden gebeten, ein Ausweisdokument sowie - falls vorhanden - den gelben Impfpass mitzubringen.

Terminvereinbarung in den Impfaußenstellen

Neben den mobilen Impfaktionen wird auch in den vier Impfaußenstellen auf der Theresienwiese, am Marienplatz, in den Pasing Arcaden und im KVR geimpft. Dort muss über BayIMCO ( ) aber zwingend ein Termin vereinbart werden.

Zudem weist die Stadt auf folgende nichtstädtische Impfaktionen hin: