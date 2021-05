Immer mehr Wohnmobile in Deutschland: So viele sind in München zugelassen

Wohnmobil-Boom in Deutschland! Im April sind die Neuzulassungen von Reisemobilen und Caravans erneut stark angestiegen. Wie schneidet München im bundesweiten Vergleich ab?

München - Der Trend ist unverkennbar: In den vergangenen fünf Jahren sind die Wohnmobil-Zulassungszahlen in Deutschland um 50 Prozent angestiegen, allein im April wurden in der Bundesrepublik laut Caravaning Industrie Verband 11.098 Freizeitfahrzeuge, also Reisemobile und Caravans, neu zugelassen. Das sind 80,9 Prozent mehr als im April 2020.

35.322 Freizeitfahrzeuge seit Jahresbeginn neu zugelassen

Auch wenn der Vergleichswert in die erste Corona-Welle in Deutschland mit ihren zahlreiche Beschränkungen des öffentlichen und geschäftlichen Lebens fiel, ist das eine beachtliche Entwicklung.

Betrachtet man das Jahr 2021 bis dato insgesamt, so liegen die Neuzulassungen 27,8 Prozent über demselben Zeitraum des Vorjahres. 35.322 Freizeitfahrzeuge wurden seit Jahresbeginn in Deutschland neu zugelassen.

Wohnmobile in Deutschland: So sind sie verteilt Doch wo in Deutschland sind Wohnmobile eigentlich am beliebtesten? Dieser Frage ist das nachgegangen. Die Kanzlei vertritt rund 1.000 Wohnmobil-Besitzer im Dieselskandal und analysierte dafür insgesamt mehr als 48 Millionen Zulassungsdaten aus den 40 größten deutschen Städten sowie allen Bundesländern.

Ranking der Wohnmobile: München auf Platz acht

Dazu wurde der Fahrzeugbestand in Deutschland auf Basis von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes ausgewertet (Stand: Januar 2021).

In Kiel, Freiburg und Lübeck gibt es die meisten Wohnmobile pro Pkw-Zulassung. München rangiert auf Platz acht. © Grafik Goldenstein Rechtsanwälte

Um die Werte miteinander vergleichen zu können, wurden die Wohnmobil-Zulassungszahlen ins Verhältnis zur Anzahl an insgesamt zugelassenen Pkw-Modellen in den jeweiligen Städten bzw. Bundesländern gesetzt.

Bundesweit kommen nach dieser Auswertung rund 14 Wohnmobile auf 1.000 zugelassene Personenkraftwagen. Mit Abstand am höchsten liegt diese Quote in Kiel (29,5 – 3.307 von 112.203 zugelassenen Pkw sind Wohnmobile), Freiburg (28,8) und Lübeck (20,5). Auf Platz acht folgt München (15,4 – 11.260 von 732.045 zugelassenen Pkw sind Wohnmobile).

Ranking der Wohnmobile: Bayern auf Platz vier

Die Zahlen zeigen, dass Wohnmobile in den neuen Bundesländern eher selten zugelassen werden: Brandenburg (11,3), das Saarland (11,1), Thüringen (9,2), Sachsen (9,1) und Sachsen-Anhalt (7,5) verzeichnen länderübergreifend die niedrigsten Wohnmobil-Zulassungsquoten.

Wohnmobile sind in den neuen Bundesländern vergleichsweise unbeliebt. Bayern liegt hier auf Rang vier. © Grafik Goldenstein Rechtsanwälte

Besonders viele Wohnmobile wurden hingegen in Schleswig-Holstein (25,8), Hamburg (19,4), Niedersachsen (16,1), Bayern (13,6), Baden-Württemberg und Bremen (jeweils 13) zugelassen. Insgesamt gibt es in diesen sechs Bundesländern 372.433 Wohnmobile und somit mehr als 70.000 Reisemobile mehr als in den restlichen zehn deutschen Bundesländern.