Immer mehr Münchner zieht es ins Grüne

Immobilien im Umland werden gefragter. Und in der Stadt steigt die Nachfrage nach Wohnungen mit eigenem Garten.

München - Daheim soll es gemütlich sein, gerade in einer Zeit, in der man daheim bleiben soll. Und das mit der Gemütlichkeit ist in den eigenen vier Wänden eben doch noch ein bisschen besser als in einer gemieteten Wohnung. So zumindest denken 39 Prozent aller Bayern. Sie würden gern eine Immobilie kaufen, um sie selbst zu nutzen.

In der Altersgruppe der 18- bis 54-Jährigen haben sogar 48 Prozent diesen Wunsch. Das hat eine repräsentative Umfrage ergeben, die die Commerzbank in Auftrag gegeben hat und die am Dienstag veröffentlicht wurde. Hierfür wurden im November mehr als 3.000 Erwachsene befragt, darunter 231 Menschen aus Bayern.

Corona-Pandemie: Flucht aufs Land

Die eigenen vier Wände sind die eine, die Flucht aufs Land die andere Folge der Corona-Pandemie. Der Studie zufolge wünschen sich 31 Prozent der Befragten, künftig im Grünen leben zu können. Und mehr als ein Viertel möchte zumindest mehr Grün rund um seine Stadtwohnung etwa mit Balkon oder Garten. Laut dem Bereichsvorstand der Commerzbank Süd/West, Mario Peric, habe die Zeit daheim "die Ansprüche an die eigene Wohnsituation verändert."

Viele Menschen arbeiten aktuell aus dem Homeoffice und müssen die Kinder daheim versorgen. Knapp die Hälfte der Befragten möchte wegen der besseren Wohnqualität umziehen.

Bei aller Sehnsucht nach dem Land: Die Immobilienpreise in München sind laut der Commerzbank heuer weiter gestiegen. Der Quadratmeterpreis für eine Bestandsimmobilie liegt zwischen 6.100 und 10.000 Euro. Da müssen sich viele die Gemütlichkeit daheim erst einmal leisten können.