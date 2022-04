Imker vermisst sechs Völker: 60.000 Bienen spurlos verschwunden

Ein Imker aus dem Landkreis München ist das jüngste Opfer bayernweiter Diebstähle.

München - Als der Hobbyimker am vergangenen Donnerstag nach seinen Bienenvölkern sah, war alles noch in bester Ordnung. Am Sonntag waren dann vier der Stöcke in einem Wald zwischen Faistenhaar und Brunnthal verschwunden und mit ihnen sechs Bienenvölker.

Bienen starten im Frühjahr sofort voll durch. 80 Prozent aller Blüten werden durch die fleißigen Bienchen bestäubt. Ohne sie sähe unser Speiseplan ziemlich traurig aus. Je nach Größe kostet ein Bienenvolk zwischen 150 und 300 Euro. Viele Bienenkästen stehen abseits im Grünen, zum Beispiel an Waldrändern. Das macht Dieben die Sache umso leichter. Zumal im Frühjahr viele Imker auch nicht jeden Tag nach ihren Tieren schauen. Manche Imker sind deshalb dazu übergegangen, als Diebstahlsicherung Wildtierkameras aufzustellen.

Bienendiebstahl: Imker aus ganz Bayern betroffen



In jüngster Zeit sind immer wieder Diebstähle gemeldet worden, betroffen sind Imker aus ganz Bayern. Bei dem Imker aus dem Landkreis München hat der Dieb vier seiner insgesamt neun Bienenstöcke gestohlen. Der Besitzer schätzt den Sachschaden auf rund 1.500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter mit einem Auto die Holzkisten abtransportiert hat. Zuletzt verschwanden Bienenvölker aus der Nähe von Regensburg. Mitte März wurden einem Imker aus dem schwäbischen Monheim vier Stöcke mit insgesamt 120.000 Tieren gestohlen.

Unbekannte haben im Landkreis Unterallgäu innerhalb einer Woche zweimal zugeschlagen. In Pfaffenhausen verschwanden zwei Bienenvölker. Einen Tag später verschwanden nahe Tussenhausen vier Völker.



Auffallend viele Bienenvölker werden im Frühjahr gestohlen. Ein Grund dafür könnte sein, dass manches Bienenvolk den Winter nicht überlebt hat. Die betroffenen Imker benötigen Ersatz. Auch wenn eine Bienenkönigin am Tag bis zu 2.000 Eier legt, lässt sich der Verlust legal nicht ohne weiteres ausgleichen.

Zeugen, die zwischen Faistenhaar und Brunnthal rund ums Wochenende verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Tel.: 089-29100.