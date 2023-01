Im Sammelrausch: BMW-Mitarbeiter klaut haufenweise Merchandising Artikel

Eine Putzkraft (58) staubt in der BMW-Welt Merchandising Artikel ab. Zum Abtransport braucht die Polizei einen Lastwagen.

München - Der 58-Jährige, der bei BMW in Milbertshofen als Hausmeister und Reinigungskraft arbeitet, ist offenbar von einer extremen Sammelleidenschaft besessen. In seinem Haus in Augsburg hortete er seine Schätze. Darunter einen Berg von Merchandising Produkten, die er in der BMW-Welt unbemerkt über Monate abgezweigt hatte.



Zum Verhängnis wurden dem Mann sechs aufgebrochene Zigarettenautomaten auf dem BMW-Gelände. Ein Mitarbeiter der Werkssicherheit begann zu ermitteln und wertete die Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Dabei fiel ihm ein Mann in einem Mantel auf. Ein Mantel, der wenig später im Spind eines Mitarbeiters gefunden wurde: ein Augsburger (58), der bei BMW als Reinigungskraft arbeitet und auch Hausmeisterjobs erledigt.

Angestellter bunkert BMW-Devotionalien und andere Dinge

Die Kriminalpolizei übernahm den Fall. Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige für weitere Diebstähle bei BMW als Täter in Frage kommen könnte. Fahnder des Kommissariats K 52 (Einbruchsdelikte) fingen den Mann ab, kurz bevor er Feierabend machte, und nahmen ihn fest.

In seinem Rucksack hatte er mehrere Merchandising Artikel verstaut. Das war, wie die Polizei gestern mitteilte, bereits im März 2022. Die Polizei durchsuchte das Haus des Mannes in Augsburg. Dort lagerten ganze Berge von BMW-Devotionalien: Kleidung, Regenschirme, Becher, Tassen, Rucksäcke, Koffer, Modellautos.





Der 58-Jährige hatte zudem so viel Gerümpel und andere Dinge gehortet, dass Teile seines Hauses unter dem Gewicht einzustürzen drohten. "Die Durchsuchung wurde daher aus Sicherheitsgründen abgebrochen", sagte Polizeisprecherin Alessa Quintes. Das Bauamt wurde eingeschaltet. Ein Statiker prüfte die Standfestigkeit des Gebäudes.

Erst später ging die Durchsuchung des Grundstücks weiter. Zum Abtransport der gestohlenen Merchandising Artikel orderte die Polizei einen Lastwagen, einen 7,5 Tonner. Der Gesamtwert der gestohlenen Fan-Produkte geht in die Tausende.

Seinen Job bei BMW ist der 58-Jährige inzwischen los. Wegen seiner Sammelleidenschaft wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort befindet er sich seit Ende November vergangenen Jahres in Behandlung.