Im Nordbad: Exhibitionist belästigt Sauna-Gäste

Ein 53-Jähriger manipuliert an sich und fixiert währenddessen Frauen mit seinem Blick. Die Polizei wird alarmiert und nimmt den Mann fest.

Vorfall am Samstagmittag (19. September) im Nordbad in Schwabing-West: Gegen 12.15 Uhr kam es im Saunabereich zu einer exhibitionistischen Handlung, so die Polizei.

Ein 53-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz führte dort sexuelle Handlungen vor einer 66-jährigen und einer 63-jährigen Deutschen an sich durch und hielt währenddessen dauerhaft Blickkontakt zu den Frauen. Das Schwimmbadpersonal wurde verständigt und alarmierte die Polizei.

Der 53-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15.