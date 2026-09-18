Im FKK-Becken des Dantebads dürfen jetzt die Hunde planschen

Mit dem Ende der Freibadsaison dürfen sich im Dantebad die Vierbeiner austoben. Die AZ war dabei. Ein ganz großer Spaß für Mensch und Tier.

Orange ist der Ball, den John Marsden (65) in der Hand hält. Er ist so groß wie ein Tennisball. Zum Tennisspielen ist der Ball jedoch nicht. Stattdessen wirft ihn Marsden in ein großes Wasserbecken im FKK-Bereich des Dantebads. Josy, eine Altdeutsche Schäferhündin, springt hinterher, schwimmt zum orangenen Punkt und schnappt ihn sich. Dann schwimmt Josy zurück und übergibt Marsden den Spielball.

Zum neunten Mal finden die Hundebadetage statt

Der FKK-Bereich im Dantebad ist am Freitag ein Badeparadies für Hunde. Die Stadtwerke veranstalten zum neunten Mal ihre Hundebadetage. Letzten Mittwoch und Donnerstag konnten sich die Tiere bereits im Ungererbad austoben. Michael Werner (61), Leiter des Dantebads, steht am Freitagvormittag entspannt am Beckenrand und grinst, als die ersten Hunde ins Wasserbecken springen. "Je mehr Hunde, desto lustiger", sagt Werner.

John Marsden gemeinsam mit Schäferhündin Josy. © Sigi Müller

"Da kommen ein paar Tausend Euro zusammen"

Die Freibadsaison endete am 14. September. Seitdem hat sich das Chlor in den Becken abgebaut, sodass die Hunde nun im Wasser bedenkenlos schlabbern können. Der Eintritt kostet pro Hund fünf Euro. Sämtliche Einnahmen spenden die Stadtwerke im Anschluss an den Tierschutzverein München. Laut Badleiter Werner kommen da "ein paar Tausend Euro" zusammen.

Die Hunde toben sich aus – und machen alles nass

30 bis 40 Hundebesitzer sind allein in der ersten Stunde vor Ort. Der zuvor noch trockene Beckenrand wird schnell nass von Beagles, Labradoren oder Schäferhunden, die aus dem Wasserbecken herauskommen und sich erst mal kräftig schütteln. Eines steht fest: Hunde sind hervorragende Schwimmer. Das zeigt auch Fjella, eine Weiße Schweizer Schäferhündin, die mit Regina Svinger (59) im Dantebad toben darf. Geschmeidig schwimmt Fjella durchs Wasser und kann es draußen kaum erwarten, wieder reinzuspringen. "Sie ist Wasser gewohnt", sagt Svinger. Beide seien schon öfter bei den Badetagen für Hunde dabei gewesen. Doch zunächst soll Fjella verschnaufen. Denn Plantschen im Wasser – das kann auch für Hunde ziemlich anstrengend sein.

Regina Svinger fährt mit Hündin Fjella sogar Kajak. © Sigi Müller

Die Hundebadetage sind noch bis Samstag (19.9.) im Dantebad: 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr.