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Illegaler Autofriedhof in München: Schrottautos am Riemer Park sorgen seit Jahren für Ärger

Direkt am Riemer Park in München steht eine ungewöhnliche Ansammlung aus Schrottautos, Transportern und sogar einem Foodtruck. Der sogenannte Autofriedhof beschäftigt die Behörden seit Jahren – denn die rechtliche Situation macht eine Lösung schwierig.
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Einige der auf dem Gelände abgestellten Fahrzeuge wirken stark beschädigt oder nicht mehr fahrbereit. Der sogenannte Autofriedhof am Riemer Park beschäftigt die Münchner Behörden seit Jahren. (Symbolbild)
Einige der auf dem Gelände abgestellten Fahrzeuge wirken stark beschädigt oder nicht mehr fahrbereit. Der sogenannte Autofriedhof am Riemer Park beschäftigt die Münchner Behörden seit Jahren. (Symbolbild) © IMAGO/wassilis aswestopoulos

Am Riemer Park in München befindet sich eine ungewöhnliche Freiluft-Sammlung aus abgestellten Schrottautos, Transportern und weiteren Fahrzeugen. Der sogenannte illegale Autofriedhof sorgt seit Jahren für Diskussionen und stellt die zuständigen Behörden vor große Herausforderungen. Während die Ansammlung von Fahrzeugen vielen Besuchern sofort ins Auge fällt, gestaltet sich die rechtliche Bewertung des Falls kompliziert. Genau diese schwierige Rechtslage erschwert es den Behörden, gegen den Autofriedhof vorzugehen und eine dauerhafte Lösung zu finden. Warum das Gelände zu einem echten Problemfall geworden ist und weshalb die Fahrzeuge dort trotz der anhaltenden Diskussionen noch immer stehen, zeigt das Video aus der TV-Sendung Abendschau - Der Süden des Bayerischen Rundfunks

 

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4 Kommentare
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  • cargops vor einer Stunde / Bewertung:

    Bitte, gehts noch! Die Dinger abschleppen und verschrotten. Wenn die ex-Besitzer zu ermitteln sind, sollen die bezahlen. Wenn nicht, geht es halt leider zu Lasten der Allgemeinheit!

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  • Mobilitätsfreund vor 53 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von cargops

    Warum sollten autolosen Bürger die Entsorgung von Autofahrer bezahlen?
    Die bekommen schon jetzt wieder 800 Mio. € monatlich geschenkt (geht zu 100% ins Ausland), dass das Auto das konservative Brumm-Brumm Geräusche macht.

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  • wolfi2 vor 27 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Mobilitätsfreund

    warum sollten Autofahrer für die Entsorgung von Schrotträder zahlen?

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