Illegale Einreise: Junge Familie kommt mit dem Güterzug

Eine junge Familie aus der Türkei ist unerlaubt eingereist und wurde von der Bundespolizei aufgegriffen.

München –Laut Aussage der Polizei haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Donnerstag beobachtet, wie am Rangierbahnhof im Münchner Norden vier Menschen von einem Zug sprangen und davon liefen. Der Güterzug war über den Brenner und Österreich in der Nacht bis zum Morgen nach München gefahren.

München: Familie hat zwei kleine Kinder dabei

Die Polizei griff die junge Familie am Donnerstag auf, als sie dabei war, in ein Taxi zu steigen. Das Paar konnte keine Ausweise für sich oder die beiden Kinder vorzeigen. Nach eigenen Aussagen stammte das Paar aus der Türkei und war 26 und 25 Jahre, die Kinder vier und zwei Jahre alt. Die Familie wurde an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Einreise.