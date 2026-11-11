Illegale Autorennen in München: Polizei schnappt Raser

Zunächst waren es zwei Männer in zwei BMWs, die mit überhöhter Geschwindigkeit über die Leopoldstraße bretterten. Wenig später stoppte die Polizei eine Frau und einen Mann, die sich in zwei Mercedes ein Rennen lieferten. Wie es mit den PS-Fans jetzt weitergeht.

Die Fans der Autoposer-Szene zeigen ganz gerne an den Samstagabenden auf der Leopoldstraße in Schwabing, was sie so alles unter der Motorhaube haben. Bei zwei illegalen Straßenrennen zog die Polizei jetzt vier Motorsport-Fans, darunter auch eine Frau, aus dem Verkehr. Was den Rasern jetzt juristisch droht.

Ein 20-Jähriger in einem BMW 118d und ein 21-Jähriger in einem BMW X1 rasten am vergangenen Samstagabend gegen 23 Uhr nach Informationen der Polizei mit hoher Geschwindigkeit über die Leopoldstraße stadtauswärts. "Dabei beschleunigten sie ihre Fahrzeuge auf eine Geschwindigkeit von über 100 km/h.", sagte eine Polizeisprecherin. Eine Streife der Münchner Verkehrspolizei beobachtete die beiden BMWs und stoppte die Fahrer. Bei den beiden PS-Fans handelt es sich laut Polizei um in Italien lebende Männer aus Pakistan.

Extra fürs PS-Protzen von Italien nach München

Die Polizei ermittelt gegen die beiden BMW-Fans "wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens". Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde die Fahrerlaubnis der beiden Verdächtigen sichergestellt. Der 21-Jährige musste eine Sicherheitsleistung über rund 1000 Euro hinterlegen. Beide Fahrer wurden angezeigt.

Duell der Geschlechter im Mercedes

Im zweiten Fall an diesem Abend waren es zwei Mercedes CLA 200, die mit hohem Tempo über die Leopoldstraße bretterten. In dem einen Benz saß ein 19-Jähriger aus München. Den anderen Mercedes steuerte laut Polizei eine 23-Jährige aus Augsburg. Eine zivile Polizeistreife fuhr unmittelbar hinter den beiden PS-Fans. "Der 19-Jährige fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit", so eine Polizeisprecherin. "Auf Höhe der Schenkendorfstraße bremste der Fahrer trotz Grünlichts ab und beschleunigte anschließend stark." Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 23-Jährige unmittelbar hinter ihm, so die Polizeisprecherin weiter. Beide Fahrzeuge beschleunigten erneut stark und fuhren bis zur Domagkstraße. Dort kontrollierten die Zivilbeamten die beiden Fahrzeuge.

Vom PS-Fan zum Fußgänger

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I bestand der Verdacht eines illegalen Fahrzeugrennens, weshalb die Beamten den Benz des 19-Jährigen beschlagnahmten. Der Mietwagen der 23-Jährigen wurde nach Angaben des Präsidiums zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Die Frau und der Mann wurden wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Allen vier PS-Fans könnte im Fall einer Verurteilung vor Gericht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren drohen, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem droht ihnen ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis, Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie ein Bußgeld.