Ikea kooperiert mit Aldi in München: Was das genau bedeutet

Bei Aldi einkaufen gehen und dazu noch stressfrei die Ikea-Onlinebestellungen abholen. Bei einigen Münchner und bayerischen Filialen der Discounterkette ist dies nun problemlos möglich.

Ikea-Kunden müssen in München jetzt nicht mehr unbedingt nach Eching oder Brunnthal fahren, um ihre Onlinebestellungen abzuholen. (Symbolbild)

Was haben Ikea und Aldi gemeinsam? Beide Namen bestehen aus vier Buchstaben und die Preise sind vergleichsweise günstig.

Sehr viel mehr verbindet die beiden Unternehmen allerdings nicht – bis jetzt. Denn ab sofort haben der schwedische Einrichtungskonzern und die deutsche Discounterkette eine Kooperation am Laufen, die für zahlreiche Kundinnen und Kunden im Raum München von Vorteil ist.

Künftig müssen Kunden, die bei Ikea ihre Waren online via den sogenannten Click-and-Collect-Abholservice bestellen, diese anschließend nicht mehr im Ikea-Einrichtungshaus abholen. Ab sofort finden sich im Raum München auf den Parkflächen von 16 Aldi-Süd-Filialen solche Abholstationen, an denen Ikea-Kunden ihre Bestellungen einsammeln können.

Ikea-Kunden können Onlinebestellungen nun auch bei Aldi abholen

Kunden müssen also nicht mehr bis nach Eching oder Brunnthal fahren, um bei dem dortigen Ikea-Einrichtungshaus ihre Onlinebestellungen abzuholen und sparen sich somit Weg und Zeit.

"Mit den neuen Abholstationen schaffen wir zusätzliche Möglichkeiten, Wege zu verbinden und online bestellte Produkte unkompliziert in der Nähe abzuholen. So wird der Einkauf bei Ikea noch flexibler", erklärt Michael Vortkamp, Market Manager von Ikea München-Eching die neue Zusammenarbeit mit Aldi Süd.

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Das Prozedere ist sehr einfach. Nach der Onlinebestellung wählen Kundinnen und Kunden eine verfügbare Ikea-Click-and-Collect-Abholstation sowie ein vorgegebenes Abholzeitfenster aus. Zum vereinbarten Termin wird die Bestellung direkt vor Ort auf den Parkflächen ausgegeben.

Ikea-Abholservice bei zwei Aldi-Süd-Filialen in München

In München steht dieser Ikea-Service jetzt an den Aldi-Süd-Filialen in der Dachauer Straße 507 und am Frankfurter Ring 19 zur Verfügung.

Weitere Abholstationen im Münchner Umland und Bayern finden sich auf den Parkflächen der Aldi-Süd-Filialen in: