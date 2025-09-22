Dass ins Münchner Viertel Milbertshofen – Am Hart besonders viel Geld aus dem Wärmefonds der Stadt geflossen ist, feiert die Linke als ihren Erfolg. Was Menschen vor Ort dazu sagen.

Gut 2,4 Millionen Euro: Diese durchaus beachtliche Summe ist in den Jahren 2023 und 2024 aus dem Wärmefonds der Stadtwerke München (SWM) an Haushalte im Stadtteil Milbertshofen - Am Hart geflossen. Mehr als in jedes andere Viertel der bayerischen Landeshauptstadt, wie eine aktuelle Auswertung zeigt.

Ein Umstand, den sich die Linke mit auf die roten Fahnen schreibt. „Wir haben wegen des Wärmefonds dort an mehr als 2000 Wohnungstüren geklingelt“, erzählt Theo Glauch, Mitglied im Bundesvorstand der Partei. „Wir haben die Menschen über ihre Möglichkeiten aufgeklärt und beim Ausfüllen der Anträge geholfen.“

"Früher habe ich immer ein bisserl was rausbekommen", sagt die Mieterin

Zum Beispiel Annemarie Wagner. Die 78-Jährige hat 30 Jahre lang im Seehaus im Englischen Garten als „Mädchen für alles“ gearbeitet, wie sie sagt, und 18 Jahre im Weinzelt auf der Wiesn. Als sie krankheitsbedingt in Frührente gehen musste, verdiente sie sich bis März 2024 als Minijobberin in einem Kindergarten ein Zubrot.

Heute lebt sie von 1500 Euro Rente, beziehungsweise Witwenrente und zahlt 625 Euro Warmmiete.

Eine Nachbarin musste 2000 Euro nachzahlen, ein anderer 2400

Große Sprünge sind da nicht drin. Trotzdem, sagt Wagner, habe sie bei den Heizkosten „immer ein bisserl was rausbekommen“. Bis ihr für das Jahr 2022 eine Aufforderung zur Nachzahlung von 700 Euro ins Haus flatterte. Ein Schock – auch für viele andere Bewohner des Mietshauses der städtischen Gesellschaft Münchner Wohnen (MW) am Harthof: „Eine Nachbarin musste 2000 Euro nachzahlen, ein anderer 2400.“

Theo Glauch von der Linken spricht von einer "katastrophalen Entscheidung für die Mieter"

Ursache der Kostenexplosion war ein neuer Gasliefervertrag, den die MW-Vorgängerin GWG mit den Stadtwerken geschlossen hatte, und bei dem die Gaspreise an die Börsenkurse gekoppelt wurden. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine schnellten diese in enorme Höhen.

Theo Glauch spricht von einer „katastrophalen Entscheidung für die Mieter. Es war absehbar, dass die Preise steigen würden, schließlich gab es schon vor dem Krieg Spannungen.“

Theo Glauch und seine Mitstreiter haben Annemarie Wagner in Sachen Wärmefonds beraten. © nk

Auch auf Drängen seiner Partei wurde schließlich der Wärmefonds aufgelegt. Die Stadtwerke stellten 20 Millionen Euro zur Verfügung, um Menschen mit geringem Einkommen bei den Heizkosten zu unterstützen. 700 Euro pro Person und 300 für jede weitere konnten Haushalte abrufen, deren monatliches Netto-Einkommen eine gewisse Grenze nicht überschritt.

Die Münchner Wohnen sagt, sie habe mehrmals über den Wärmefonds informiert

Der Wärmefonds richtete sich also an Menschen wie Annemarie Wagner. „Das Problem war nur: Ich wusste von nichts, obwohl ich regelmäßig Zeitung lese“, sagt sie. Zwar wurden die Empfänger von Wohngeldbescheiden und Mieter von Wohnungsbaugesellschaften in ihren Abrechnungen auf den Wärmefonds hingewiesen.

Der Pressesprecher der MW etwa teilte der AZ dazu mit: „Die Münchner Wohnen legt jeder Betriebskostenabrechnung Informationen zu Unterstützungsangeboten bei, in dem auch der Wärmefonds aufgeführt wurde.“ Zudem sei im Web-Magazin darauf hingewiesen worden. Doch in einer Vielzahl der Fälle versandeten diese Informationen.

Die Sozialarbeiterin: "Viele Menschen hier wissen gar nicht, was ein Wärmefonds überhaupt ist.“

„Der Harthof ist eins der ärmsten Münchner Viertel, mit hohem Migrationsanteil und bildungsfernen Schichten“, sagt Evelyn Hahn vom ETC-Familienzentrum. „Viele Menschen hier wissen gar nicht, was ein Wärmefonds überhaupt ist.“ Auch die Beratungskräfte ihrer Einrichtung hätten reihenweise bei den Anträgen unterstützt.

Die Nebenkosten-Abrechnungen für 2024 stehen bei vielen Mietern noch aus. Doch sie werden in naher Zukunft erwartet - oft mir Sorge. © IMAGO/Guido Schiefer

Annemarie Wagner hat den Hinweis auch nicht wahrgenommen, wie sie offen zugibt. Und Theo Glauch bestätigt: „In der Praxis wusste hier niemand Bescheid.“ Verärgert fügt er hinzu: „Wenn man gute Sachen macht, muss man doch dafür sorgen, dass es die Leute erreicht. Sonst verstärkt man die Politikverdrossenheit.“ Er habe immer wieder erlebt, dass „Menschen sich im Winter vor lauter Angst vor den Kosten nicht trauen zu heizen und die Kinder in Decken gewickelt bei den Hausaufgaben sitzen“. Dabei seien Strom, Wärme und Wasser doch die Grundversorgung, die sich alle leisten können sollten.

Bei der Bundestagswahl wurde die AfD am Harthof stärkste Kraft, was Glauch nicht wundert: „Die Menschen hier sind wütend auf die Politik, weil sie das Gefühl haben, die Politik ist nicht für sie da.“

"Es macht Sinn, wenn die Menschen an der Haustür abgeholt werden"

Eine Lücke, die Glauch und seine Mitstreiter unter anderem mit der Aktion „Die Linke hilft“ zu füllen versuchen (nicht ganz uneigennützig, die Haustür-Hilfe ist auch Teil linker Wahlkämpfe). Bei Annemarie Wagner hat das geklappt. Sie ließ sich beraten, bei der Antragstellung helfen – und erhielt schließlich 700 Euro aus dem Wärmefonds der Stadt. „Sonst hätte ich nicht mehr am kulturellen Leben teilhaben können“, sagt sie.

Das Hasenbergl haben wir einfach nicht mehr geschafft"

Sozialarbeiterin Evelyn Hahn sagt mit Blick auf die Aufklärungs-Aktion der Linken: „Ich denke schon, dass das etwas genutzt hat. Es macht Sinn, wenn die Menschen an der Haustür abgeholt werden.“

Ausgestanden ist das Heizkosten-Dilemma damit für die Mieterinnen und Mieter der Münchner Wohnen aber noch nicht. Für 2023 habe sie zwar nur etwa 200 Euro nachzahlen müssen, erzählt Wagner. Doch das hänge auch damit zusammen, dass die Abschläge deutlich angehoben worden seien. Und die Betriebskosten-Abrechnung für 2024 steht noch aus.

Lobt das Engagement seiner Münchner Parteifreunde: Linken-Co-Chef Jan van Aken. © Kay Nietfeld / dpa

Insgesamt wurden in den beiden Jahren, in denen es den Wärmefonds gab, knapp 15.000 Anträge in Höhe von rund 19,3 Millionen Euro bewilligt. 30.500 Münchnerinnen und Münchner profitierten davon.

Nun könnte man natürlich sagen, es sei wenig verwunderlich, dass genau dort, wo wie in Milbertshofen - Am Hart besonders viele Menschen die Voraussetzungen für die Finanzspritze erfüllt haben, auch besonders viel ausgezahlt wurde.

"Das ist der Hammer", lobt Partei-Chef Jan van Aken

Doch so ganz geht diese Rechnung nicht auf. Der benachbarte Stadtteil Feldmoching - Hasenbergl hat eine ähnliche Sozialstruktur. Dort leben knapp 64.500 Menschen, was etwa 84 Prozent der Bevölkerung von Milbertshofen - Am Hart entspricht. Aus dem Wärmefonds abgerufen wurden aber nur etwa 1,12 Millionen Euro. „Das Hasenbergl haben wir einfach nicht mehr geschafft“, sagt Theo Glauch dazu.

Anerkennung aus Berlin gibt es trotzdem: „Dass es in München gelungen ist, mit Engagement und Ideenreichtum Mieterinnen und Mietern 2,4 Millionen Euro zurückzuholen, ist der Hammer“, sagt Linken-Parteichef Jan van Aken der AZ. „Es macht mich stolz, was wir für tolle Genossinnen und Genossen haben.“