"Ich liebe diese Stadt!“ – München feiert 867 Jahre mit Herz und Sonne

Eierwärmer, Fingerpuppen und fröhliche Zimmerer: Beim Stadtgründungsfest zeigte sich München von seiner herzlichsten Seite. Zwischen Handwerk, Musik und Gästen aus aller Welt wurde in der Innenstadt gefeiert – mit ganz viel Charme und Kaiserwetter.

Am Samstag gibt es in der Sendlinger Straße Artisten zu bestaunen.

Die beliebten Plätze am Sonntag am Marienplatz: die im Schatten. Erst am Nachmittag zieht es etwas zu.

Am Wittelsbacher Platz tanzen am Samstag Jugendgruppen in der Hitze. Die Zuschauer suchen den Schatten unter den Schirmen.

Am Fuße der Frauenkirche zeigen die Zimmerer Moritz Schwer und Dorian Breuer am Sonntag, was sie können - freilich in voller Zimmerer-Montur.

Ein stattliches Alter: München ist 867 Jahre alt geworden. Freilich ein Grund zum Feiern. Bei absolutem Kaiserwetter fand der Großteil der Festivitäten in der Innenstadt statt.

Statt am Badesee waren am Sonntag auch Cornelia und Ralf Pikal beim Stadtgeburtstag dabei; allerdings mussten sie selbst dort arbeiten. Cornelia Pikal: "Das Stadtgründungsfest in München ist für uns das Highlight des Jahres. Supertolle Stimmung – die Leute sind so gut drauf. Wir sind da immer wieder sehr gerne dabei – und wir bieten Eierwärmer und Fingerpuppen an, die ich selbst designt und entwickelt habe. Eigentlich sind es Dinge, die man nicht braucht, die aber Freude machen."

Ordensschwester aus Sizilien bei Stadtgründungsfest über München: "Ich liebe diese Stadt!"

Genossen haben es auch die Schwestern Emma, Antonella und Desiree. Sie sind vom Ordensinstitut Schwestern der Schönen Liebe. Schwester Desiree erklärt: "Wir sind aus Sizilien." Nicht ganz der nächste Weg, für ihre Schwester aber ist die Stadt kein unbekanntes Pflaster. Emma sagt: "Ich war bereits als junge Schwester in den 90ern in München – und ich liebe diese Stadt."

Ganz zufrieden sind am Sonntag auch die Zimmerer. Moritz Schwer (20) ist einer von ihnen, der am Sonntag in der prallen Hitze in der Öffentlichkeit Holz bearbeitet.

Handwerker zeigen ihr Können am Fuße der Frauenkirche

"Sehr schön, das Handwerk an die Leute weiterzugeben und zu zeigen, was Zimmerer eigentlich machen. Das ist super." Sein Zimmerer-Kollege Dorian Breuer (26) ist ebenfalls mit Elan dabei: "Es macht sehr viel Spaß, als Zimmerer zu arbeiten. Cool zu sehen, wie interessiert die Leute sind."

Damit ist Münchens Geburtstag auch schon rum. Aber mal ehrlich: Am Ende sieht die Stadt doch keinen Tag älter aus.