In der neu sanierten Jutierhalle im Münchner Kreativquartier entstehen 43 Arbeitsplätze und Proberäume für Künstler. So schaut's drinnen aus.

40 Ateliers und drei Musik-Proberäume gibt es jetzt in der Jutierhalle im Münchner Kreativquartier zu mieten.

Ursprünglich wurde sie gebaut, um Wasserleitungen mit Jute zu umwickeln. Jetzt, ziemlich genau 100 Jahre später und nach rund drei Jahren Sanierungszeit, soll die Jutierhalle an der Dachauer Straße 110 ein neuer "Leuchtturm" für die Münchner Kreativszene werden. Mit dem Begriff umschreibt Jürgen Enninger, der neue Projektleiter der Halle, wie er sich den Ort vorstellt.

Neuer Raum für Münchner Kreativwirtschaft

In der frisch sanierten Industriehalle – der riesige alte Kran hängt noch immer mittendrin an der Decke – vermietet die Stadt jetzt auf zwei Stockwerken insgesamt 40 neue Arbeitsräume für Kreativschaffende Münchner. Dazu kommen noch drei Musikproberäume.

Hallenchef, Bürgermeisterin, Referatschefs, Stadträte und BA-Mitglieder bei der Eröffnung der Jutierhalle am Leonrodplatz. © Jan Krattiger

Am Freitagabend wurde der frisch sanierte Bau feierlich eröffnet, begleitet von leichter Jazzmusik, gleich drei städtischen Referatschefs (Kommunalreferent Alexander Dietrich (CSU), Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne), Kulturreferent Marek Wiechers (parteilos)), der Kulturbürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) und Vertretern des Stadtrats und der Bezirksausschüsse.

Auf zwei Stockwerken wurden die Arbeitsräume in die Halle gebaut. © Jan Krattiger

"Ich find's fresh"

"Ich find's fresh" meinte der Münchner Kulturchef Wiechers auf die Frage, wie ihm der frisch sanierte Bau gefällt. Man habe "aus der Finanznot eine Tugend" gemacht und die Sanierung sehr gelungen umgesetzt.

(v.li.)Kommunalreferent Alexander Dietrich (CSU), Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne), Kulturbürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne), Kulturreferent Marek Wiechers (parteilos) und Jürgen Enninger, der Projektleiter der Jutierhalle, bei der Eröffnung. © Jan Krattiger

Die Halle wirkt hell und modern, trotzdem ist von außen und auch innen noch viel vom alten Industriecharme erhalten geblieben.

Nachhaltig saniert

Der soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bau nun sehr modern ist und "super nachhaltig", wie es die Baureferentin zusammenfasst. Die Energieversorgung passiert über Fernwärme und eine Grundwasserwärmepumpe, das ganze Gebäude wird über eine Fußbodenheizung beheizt. Unter den Hallen gibt es eine Tiefgarage mit hundert Stellplätzen (separat anzumieten).

Viel Holz und viel Licht im Inneren der Halle. 40 solche Haus-in-Haus-Arbeitsräume vermietet die Stadt an Kreative. © Jan Krattiger

Mit etwas Verspätung taucht auch die Kulturbürgermeisterin bei der Eröffnung auf, Haushaltsverhandlungen seien der Grund gewesen, sagt sie. "Was uns allen miteinander fehlt in einer teuren Stadt wie München, sind Räume", so Fuchs. Es läge ihr fern, "Sparzwänge zu romantisieren", sagt die Bürgermeisterin. "Aber vielleicht entstehen so neue Synergien, das wäre mein Wunsch".

Platz für Kreativität. © Jan Krattiger

Mietkosten und Bedingungen

Für die neuen Räume können sich Münchner Künstler und Kulturunternehmer ab sofort und noch bis zum 13. Dezember bewerben. Die 20 Quadratmeter großen Kuben, von denen es 25 gibt, kosten 390 Euro im Monat, jene mit 40 Quadratmetern (15 Stück) kosten 780 Euro. Wer erst seit weniger als fünf Jahren in der Kreativbranche sein Geld verdient, kann sich für eine Förderung bewerben, dann kosten die Räume nur die Hälfte (alle Informationen ).

Für den Kulturreferenten ist die Jutierhalle mit der Hoffnung verbunden, dass einige der Künstler aus dem ehemaligen "Fat Cat" im alten Gasteig hier eine neue Heimat finden. "Es ist unser gemeinsamer Anspruch, einen Teil dessen hier zu kompensieren", sagte Wiechers.

Vor 100 Jahren wurde die Halle gebaut, jetzt soll sie von Kreativen genutzt werden. © Jan Krattiger

Kooperation und Begegnungen

Der neue Hallenchef Jürgen Enninger stellt sich vor, dass hier auch viel Austausch zwischen den Mietern stattfindet und dass kollaborativ gearbeitet wird. Das geht auch aus der Beschreibung für das Haus hervor, hier sollen sich Ideen "begegnen und sich übersetzen in neue Werke und Produktionen, Kooperationen und Erfindungen, Lösungen und Produkte", heißt es da. Insbesondere mit der Tonnenhalle und dem benachbarten "Munich Urban Colab" erhoffen sich die Betreiber eine Zusammenarbeit.

Als künstlerische Schwerpunkte werden unter anderem Medien- und digitale Kunst, Sounddesign, Film und Animation, Modedesign, Szenografie, Kommunikation und Architektur genannt.

Bei der benachbarten Tonnenhalle dauert es noch zwei Jahre, bis sie fertig saniert ist. © Jan Krattiger

Die Jutierhalle ist eingebettet ins bestehende Kreativquartier am Leonrodplatz, umgeben von verschiedenen Atelierhäusern, Kulturbühnen und auch einer lebendigen Startup-Szene. Und gleich nebendran ist die Tonnenhalle, deren Sanierung die Stadt eigentlich gleichzeitig angehen wollte. Dort soll ein neues Zentrum für performative Künste entstehen. Weil in der alten Halle aber das Tragwerk unvorhergesehen schadstoffbelastet ist, dauert die Sanierung noch zwei Jahre länger.

Frisch saniert: Die Jutierhalle im Kreativquartier am Leonrodplatz. © Jan Krattiger

Ein "Musterbeispiel für bürgerschaftliche Nutzung" ist die neue Jutierhalle für den neuen Herrn über die Münchner Immobilien, Kommunalreferent Alexander Dietrich von der CSU. "Das Immobilienvermögen ist das wesentliche Vermögen dieser Stadt", erläuterte er. Da müsse die Stadt Sorge tragen, dass sie nicht verfallen.

Und das hat sich die Stadt hier auch einiges kosten lassen: Die Sanierung der beiden Hallen sollte ursprünglich knapp 100 Millionen Euro kosten, vor drei Jahren stieg der Preis auf 128 Millionen Euro. Ob das Geld reichen wird, zeigt sich, wenn planmäßig in zwei Jahren auch die benachbarte Tonnenhalle fertig saniert ist.