ICE-Strecke ab München gesperrt – das müssen Fahrgäste jetzt wissen

Die schnellste Route von München nach Nürnberg führt per Bahn über Ingolstadt. Auf der vielbefahrenen Strecke ist aber kein Durchkommen. Wie Bahnreisende trotzdem ans Ziel kommen können.

Eine Streckensperrung auf der Route München-Ingolstadt hat am Morgen Bahnreisenden durch Zugausfälle und Verspätungen Probleme bereitet. Grund sei ein Notarzteinsatz zwischen Dachau und Petershausen, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrem Störungsportal für den Regionalverkehr in Bayern mit. Auch ICE-Züge auf der vielbefahrenen Route München-Nürnberg waren betroffen.

Züge aus Richtung Norden wendeten laut Bahn in Petershausen, aus dem Süden kommende Züge würden in München zurückgehalten. Wer mit Regionalzügen zwischen Ingolstadt und München fahren wolle, solle auf Verbindungen über Augsburg umsteigen – auch wenn die Fahrt wegen des Umwegs deutlich länger dauert.

Fahrgäste der S-Bahnlinie S2 sollten am Vormittag auf Ersatzbusse zwischen Dachau und Petershausen umsteigen können, teilte die Bahn mit. Wie lang die Strecke gesperrt bleiben könnte, blieb zunächst unklar. Inzwischen gibt es Information der DB, dass der Notarzteinsatz beendet sei und der Schienenersatzverkehr um 12 Uhr enden solle.