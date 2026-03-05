AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • ICE-Strecke ab München gesperrt – das müssen Fahrgäste jetzt wissen
Update

ICE-Strecke ab München gesperrt – das müssen Fahrgäste jetzt wissen

Die schnellste Route von München nach Nürnberg führt per Bahn über Ingolstadt. Auf der vielbefahrenen Strecke ist aber kein Durchkommen. Wie Bahnreisende trotzdem ans Ziel kommen können.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Fernzüge blieben wegen der Streckensperrung teils zunächst im Münchener Hauptbahnhof stehen. (Symbolbild)
Fernzüge blieben wegen der Streckensperrung teils zunächst im Münchener Hauptbahnhof stehen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Eine Streckensperrung auf der Route München-Ingolstadt hat am Morgen Bahnreisenden durch Zugausfälle und Verspätungen Probleme bereitet. Grund sei ein Notarzteinsatz zwischen Dachau und Petershausen, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrem Störungsportal für den Regionalverkehr in Bayern mit. Auch ICE-Züge auf der vielbefahrenen Route München-Nürnberg waren betroffen.

Züge aus Richtung Norden wendeten laut Bahn in Petershausen, aus dem Süden kommende Züge würden in München zurückgehalten. Wer mit Regionalzügen zwischen Ingolstadt und München fahren wolle, solle auf Verbindungen über Augsburg umsteigen – auch wenn die Fahrt wegen des Umwegs deutlich länger dauert. 

Fahrgäste der S-Bahnlinie S2 sollten am Vormittag auf Ersatzbusse zwischen Dachau und Petershausen umsteigen können, teilte die Bahn mit. Wie lang die Strecke gesperrt bleiben könnte, blieb zunächst unklar. Inzwischen gibt es Information der DB, dass der Notarzteinsatz beendet sei und der Schienenersatzverkehr um 12 Uhr enden solle. 

 

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.