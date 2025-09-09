In der Münchner Innenstadt treffen bei der PS-Show Schaulustige, Technikfans und Auto-Wurschtige zusammen. Ein AZ-Streifzug zwischen Uni, Theatinerkirche und Wittelsbacherplatz

Das BMW-Logo, groß wie ein Vollmond vor der Oper – das gibt es nur, wenn in der Münchner City Automesse ist. Herbert Hutter (80), der Mann mit Zwirbelschnurrbart und Liebe zu Autos ohne viel „Elektronik drin“, schaut nur aus Neugierde vorbei. Und witzelt: „Wenns den Verbrenner abschaffen, kauf ich mir zwoa oide 200er-Diesel-Mercedes“.

Nieselregen zum Start? Ach was, die Auto- und Radl-Neugierigen stört’s nicht. An diesem Dienstagmittag, an dem die Automesse IAA Mobility sich in der Innenstadt mit ihren "Open Spaces" breitgemacht hat (noch bis Sonntag), strömen schon reichlich Besucher an den Ständen an der Ludwigstraße entlang.

Vor der Uni inspizieren junge Menschen Fahrradneuheiten, im vollen Lego-Zelt staunen Kinderhorden über all die Fahrzeugmodelle, die sich aus Legosteinen bauen lassen. Die Schlange vor dem Messestand von BMW an der Oper reicht weit in die Residenzstraße hinein. Man lässt sich von Securitys in die Taschen schauen, holt sich Kaffee und Wasser am Dallmayr-Standl und schiebt sich den ausgestellten Elektromodellen entgegen. Vor allem der BMW iX3, das erste Serienmodell der "Neuen Klasse" zieht offenbar Publikum an.

Andrang am Dienstagmittag am Max-Joseph-Platz vor der Oper. Dort stellt BMW Elektromodelle aus. © Daniel von Loeper

Gegen die Feuchte von oben hilft notfalls ein Hut, jedenfalls für den Flaneur Herbert Hutter (80) mit vertiablem Zwirbelbart gilt das. Er wolle eigentlich "nur mal herumschauen", sagt der frühere Maschinenschlosser. Wobei, "bevor sie den Verbrenner abschaffen, kauf ich mir zwoa oide 200er-Diesel-Mercedes". Die könne man wenigstens noch reparieren, anders als bei den ganzen modernen Autos "mit nix als Elektronik drin."

Nicole Czuba (34) hat ein Mini-Cabrio und einen Camper zum Reisen: "Ich bin IAA-Fan." © Daniel von Loeper

Gesang und Radlwaschanlage

Deutlich mehr Technikbegeisterung zeigt eine junge Frau, die sich am Odeonsplatz nach ihrem Spaziergang von Cupra über Hyundai zu Mercedes-Benz in einem der 40 gelben "Stadtoase"-Liegestühle ausruht. Auf der Bühne vor der Theatinerkirche schmusesingt Sebastian Schwarzbach einen Sting-Song. Hinter ihr führt eine mobile Radlwaschanlage vor, wie fix Fahrräder sauber werden.

Christopher Ströbl (35) von der Münchner Firma CYB (Clean Your Bike) führt vor, was die mobile Radlwaschanlage, die sie bauen, alles kann. © Daniel von Loeper

"Direkt in die Stadt, zu den Leuten, das ist super"

Sie habe zwei Autos, sagt Nicole Czuba (34), ein Mini-Cabrio und einen Mercedes-Van zum Reisen, und sie sei IAA-Fan: "Ich finde das super, dass die sie die Messe aus der Halle raus und hier direkt in die Stadt zu den Leuten bringen."

Polizisten im Einsatz am Odeonsplatz, Ecke Brienner Straße: Sie haben alle Richtungen im Blick. © Daniel von Loeper

Die Polizei hat jede Richtung im Blick

Von Klimaaktivisten, von Protestaktionen gegen die IAA, ist zumindest in der Innenstadt gerade nichts zu sehen. Aber die Polizei schaut auch genau. Am Odeonsplatz steht eine Fünfergruppe im Kreis Rücken an Rücken, man hat jede Richtung im Blick. Beamtinnen und Beamten sind immer wieder auf Patrouille zu sehen.

Rucksack aufmachen, Personalausweise vorzeigen: Julius (l.) und Edgar geraten in eine Polizeikontrolle. © Daniel von Loeper

Taschenkontrolle? "Ein starkes Stück"

Und dann erwischt zwei Studenten mit Käppi, Rucksack, Karo- und Ringelkleidung eine Polizeikontrolle. Rucksack aufmachen, Personalausweise vorzeigen, weitergehen. Julius und Edgar (beide 23) sind mittelerfreut. Sie seien nur Richtung Stachus zum Shoppen unterwegs. Und sie seien Zug- und Öffis-Fahrer. Dass die "Autowirtschaft die Innenstadt lahmlegt und ganz normale Leute kontrolliert werden", findet Julius "ein starkes Stück". Für so eine Messe gebe es ja einen passenden Ort, wo sie nicht stört: "Das Messegelände".

Zum 911-er Porsche fehlt ihm noch ein alltagstaugliches E-Auto: Peter Pisinger mit Enkelbaby Anna. © Daniel von Loeper

Ein Spaßauto – und ein alltagstaugliches

Nicht sehr überraschend, drüben am Wittelsbacherplatz, wo Porsche seinen Open-Space hat, ist wieder das Gegenteil zu hören. Dort sitzt mitten im Gedrängel etwa der Unternehmensberater Peter Pisinger (60), auch mit Käppi, aber in schick, Enkelbaby Anna vor die Brust gespannt. Er finde die IAA "super mitten in der Stadt und das Konzept hervorragend", sagt er.

Zum schwarzen 911-er, der als Spaßauto schon daheim steht, hätte er jetzt noch gern "ein E-Auto, das alltagstauglich" ist. Der Nieselregen kommt und geht, wie die Meinungen zur City-IAA, auf die man trifft. Immerhin, sie startet wohl friedlich.