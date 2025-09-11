"IAA = Klimahölle": Aktivisten blockieren Autobahn zur IAA und sorgen für 5 km Stau

Klimaaktivisten des Widerstands-Kollektivs blockierten die Autobahn A9 bei Garching. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München protestierten Umweltaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA).

Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München haben Aktivisten des Widerstands-Kollektivs im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Autoausstellung IAA protestiert.

Aktivisten des "Widerstandskollektivs" haben am Donnerstagmorgen die A9 in Richtung München blockiert. © Instagram.com/widerstandskollektiv

Die Autobahn war zeitweise stadteinwärts komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau gebildet.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Klimaaktivisten demonstrieren auf der A9 nahe der Allianz Arena gegen die IAA. © dpa/Sven Hoppe

Um 10.35 Uhr gab dann die Münchner Polizei Entwarnung: Die Straßensperren wurden aufgehoben und die A9 war wieder normal befahrbar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

A9 bei Garching: Klima-Aktivisten kleben sich auf die Autobahn

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift "Gutes Leben für Alle = Mobilitätswende" und "IAA = Klimahölle".

Ein Klimaaktivist aus der Schweiz hat sich am Donnerstagmorgen auf die Autobahn A9 in Richtung München geklebt. © Instagram.com/widerstandskollektiv

Einer der Aktivisten, der sich auf die Fahrbahn geklebt hat, stammt offenbar aus der Schweiz, wie er selber in einem Videostatement auf Instagram sagt: "Die IAA verkauft Zukunft, aber liefert die Zerstörung", so der Mann. "Wir brauchen andere, nachhaltige Lösungen", so seine Forderung.

Autos stehen im Stau auf der Autobahn 9 (A9) während einer Aktion von Klimaaktivisten gegen die IAA im Stau. © dpa/Sven Hoppe

Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: "Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Es handelt sich dabei offenbar um die gleichen Aktivisten, die auch schon am Mittwoch an der Donnersbergerbrücke demonstriert haben.