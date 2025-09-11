AZ-Plus
Update

"IAA = Klimahölle": Aktivisten blockieren Autobahn zur IAA und sorgen für 5 km Stau

Klimaaktivisten des Widerstands-Kollektivs blockierten die Autobahn A9 bei Garching. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei.
AZ/dpa
Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München protestierten Umweltaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA).
Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München protestierten Umweltaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA).
Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München haben Aktivisten des Widerstands-Kollektivs im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Autoausstellung IAA protestiert.

Aktivisten des "Widerstandskollektivs" haben am Donnerstagmorgen die A9 in Richtung München blockiert.
Aktivisten des "Widerstandskollektivs" haben am Donnerstagmorgen die A9 in Richtung München blockiert.

Die Autobahn war zeitweise stadteinwärts komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau gebildet.

Klimaaktivisten demonstrieren auf der A9 nahe der Allianz Arena gegen die IAA.
Klimaaktivisten demonstrieren auf der A9 nahe der Allianz Arena gegen die IAA.

Um 10.35 Uhr gab dann die Münchner Polizei Entwarnung: Die Straßensperren wurden aufgehoben und die A9 war wieder normal befahrbar. 

A9 bei Garching: Klima-Aktivisten kleben sich auf die Autobahn

Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift "Gutes Leben für Alle = Mobilitätswende" und "IAA = Klimahölle".

Ein Klimaaktivist aus der Schweiz hat sich am Donnerstagmorgen auf die Autobahn A9 in Richtung München geklebt.
Ein Klimaaktivist aus der Schweiz hat sich am Donnerstagmorgen auf die Autobahn A9 in Richtung München geklebt.

Einer der Aktivisten, der sich auf die Fahrbahn geklebt hat, stammt offenbar aus der Schweiz, wie er selber in einem Videostatement auf Instagram sagt: "Die IAA verkauft Zukunft, aber liefert die Zerstörung", so der Mann. "Wir brauchen andere, nachhaltige Lösungen", so seine Forderung.

Autos stehen im Stau auf der Autobahn 9 (A9) während einer Aktion von Klimaaktivisten gegen die IAA im Stau.
Autos stehen im Stau auf der Autobahn 9 (A9) während einer Aktion von Klimaaktivisten gegen die IAA im Stau.

Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: "Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos."

Es handelt sich dabei offenbar um die gleichen Aktivisten, die auch schon am Mittwoch an der Donnersbergerbrücke demonstriert haben.

  Der Münchner vor einer Stunde

    Oh, Aktivisten, gegen IAA!
    Wie überraschend!
    Wohl eher Terroristen!

  kartoffelsalat vor einer Stunde
    Antwort auf Kommentar von Der Münchner

    Nein, Terror ist das was Kraftfahrer und die Fossillobby täglich mit unserer Stadt und besonders ausgeprägt dieser Tage veranstalten.

  SKi vor einer Stunde

    Bitte auch über die laufende Gegendemonstration berichten: die S-Bahn ist die komplette Woche eine Vollkatastrophe, deren Verspätungen an jedem einzelnen Tag über dem an sich schon inakzeptablem Maß liegen. Das Versagen des Öffenrlichen Verkehrs ist eine Demonstration für das Auto und gegen die Mobilitätshölle Öffentlicher Verkehr.
    Die Klimaaktivisten sollten sich lieber an die Autos des Bahnvorstands und in München an das Auto des MVG-Geschäftsführers und des OB kleben und diese in die Mobilitätshölle Öffentlicher Verkehr schicken. Jeden Tag aufs Neue.

