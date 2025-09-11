"IAA = Klimahölle": Aktivisten blockieren Autobahn zur IAA und sorgen für 5 km Stau
Audio von Carbonatix
Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München haben Aktivisten des Widerstands-Kollektivs im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Autoausstellung IAA protestiert.
Die Autobahn war zeitweise stadteinwärts komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau gebildet.
Um 10.35 Uhr gab dann die Münchner Polizei Entwarnung: Die Straßensperren wurden aufgehoben und die A9 war wieder normal befahrbar.
A9 bei Garching: Klima-Aktivisten kleben sich auf die Autobahn
Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift "Gutes Leben für Alle = Mobilitätswende" und "IAA = Klimahölle".
Einer der Aktivisten, der sich auf die Fahrbahn geklebt hat, stammt offenbar aus der Schweiz, wie er selber in einem Videostatement auf Instagram sagt: "Die IAA verkauft Zukunft, aber liefert die Zerstörung", so der Mann. "Wir brauchen andere, nachhaltige Lösungen", so seine Forderung.
Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: "Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos."
Es handelt sich dabei offenbar um die gleichen Aktivisten, die auch schon am Mittwoch an der Donnersbergerbrücke demonstriert haben.
- Themen:
- München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen