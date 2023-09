IAA in München: An welchen Orten in der Stadt es was zu sehen gibt

Der Verband der Deutschen Automobilindustrie veranstaltet nach 2021 zum zweiten Mal die Auto-Messe IAA Mobility (Internationale Automobil-Ausstellung) in München. Insbesondere große Plätze stehen unter dem Zeichen von deutschen Herstellern wie BMW, Mercedes, Audi, VW und Co. Open Space nennt das der Veranstalter – und der ist kostenfrei.

München - Natürlich sind auch internationale Marken wieder dabei. Insbesondere chinesische Elektroauto-Hersteller könnten auf großes Interesse stoßen, hier vor allem ein weltweiter E-Auto-Gigant namens BYD (Build Your Dreams).

Die inzwischen rein elektrische Marke drängt mit großer Wucht auf den deutschen Markt und ist während der IAA – neben vielen anderen Ständen – auf dem Odeonsplatz zu sehen, neben Cupra, VW, Renault, Bosch, Polestar oder Opel.

IAA in München: Radl-Strecken in der Ludwigsstraße und im Englischen Garten

Neu ist heuer auch das IAA-Areal entlang der Ludwigstraße und es steht unter dem Zeichen des Radelns und Ausprobierens. "Cycling Activation Area", heißt das im Programm.

Hier können Kids Fahrräder und Erwachsene E-Scooter ausprobieren. Auch im Englischen Garten wird es eine Radl-Teststrecke geben.

Der Übersichtsplan für die IAA im Congress Center der Messe München. © IAA Mobility

Vor allem der "Pumptrack" könnte interessant sein, eine Art Parcours mit Hügeln und geneigten Kurven, am besten zu meistern mit einem Mountainbike.

Dazu Gastro-Stände und das Angebot für Senioren, ein kompaktes E-Bike-Training zu bekommen – das klingt doch nach einem möglichen Familienausflug.

Wo sich in München welcher IAA-Aussteller findet

Der Marienplatz bietet mit dem "Citizen Lab“ einen Ort, an dem sich Besucher an einem Zukunftsdialog über Mobilität und Lebensraumentwicklung in der Stadt und auf dem Land austauschen können. Am Wittelsbacherplatz dominieren Audi und Porsche.

An diesen Ort in München präsentieren sich die IAA-Aussteller. © IAA Mobility

Am Königsplatz finden die Besucher Ford und Tesla, aber auch zwei Gastro-Zelte sind hier aufgestellt, neben den Marken Rimac, ADAC oder auch EnBw.

Die Hofgartenstraße entlang des Hofgartens steht unter dem Zeichen des Radelns: CaGo-Bikes, Riese und Müller, Specialized, Kettler und Isy zeigen hier ihre neuesten Rad-Modelle.

Hier finden IAA-Besucher die sogannten Open Spaces in München. © IAA Mobility

Am Max-Joseph-Platz hat BMW viel Raum bekommen, mit den Hausmarken BMW Motorrad und Mini. Auch der Autoverleih-Riese Sixt ist hier. Besucher können viele Autos testen.

150 Fahrzeuge stehen an sechs Abfahrtspunkten bereit, zwei hiervon an der Ludwigstraße. Kostenpflichtig ist das Programm an der Riemer Messe. Mehr Infos bekommen Sie unter: www.iaa-mobility.com