2027 findet wieder die IAA in München statt. Und wieder wird sich die Messe in der Innenstadt ausbreiten. Das Konzept ist noch für zwei weitere Ausgaben gesichert. Und dann? Der OB Dominik Krause ist jedenfalls kein Fan.

Auch nächstes Jahr werden Autohersteller wieder ihre Messestände in der Innenstadt aufbauen. Ob das immer so weitergeht? Fraglich.

Nächstes Jahr ist es wieder so weit: Die Mobilitätsmesse IAA findet wieder in München statt – und zwar vom 7. bis 12. September. Das Konzept bleibt das alte: Die Messe wird sich in Riem wieder an ein Fachpublikum richten. Und in der Innenstadt wird es wieder sogenannten "Open Space" geben, bei dem sich Aussteller mit ihren Ständen präsentieren.

Doch es gibt auch ein paar Neuerungen – und die haben Jürgen Mindel, Geschäftsführer beim Verband der Automobilindustrie, und Christian Vorländer von der Messe München, an diesem Donnerstag vorgestellt.

"Viele Plätze und Straßen schon ausgebucht"

Schon jetzt haben sich laut Mindel 166 Austeller gemeldet. Jeder zweite Aussteller kommt aus dem Ausland. Von den ausländischen Unternehmen stammen die meisten aus China.

"85 Prozent unserer Fläche ist bereits ausgebucht. Viele Straßen und Plätze sind schon ganz ausgebucht oder sogar überbucht", sagte Mindel.

Doch nach mehr Platz traut er sich wohl bei der Stadt nicht zu fragen: "Wir werden diese Debatte nicht eröffnen. Wir sind uns bewusst, wie sensibel dieses Thema in München ist."

Die Grünen haben immer gefordert, dass sich die IAA auf das Messegelände beschränken soll. Auch der neue grüne OB Dominik Krause hat diese Meinung immer vertreten – und die auch nicht geändert, teilt sein Sprecher nun mit. Am Ende werde sich die Koalition damit auseinandersetzen und eine Einigung finden müssen.

Verträge mit der IAA gibt es noch bis 2031. An die werde man sich natürlich halten, hieß es aus dem OB-Büro dazu.

Doppelter Preis für den Open Space? "Nicht fair"

Doch dass der Stadtrat im Sommer beschloss, den Preis, den die IAA für die Plätze in der Innenstadt zahlt, zu verdoppeln (von 30 auf 60 Cent), stimmte Mindel schon mal nicht sonderlich glücklich: "Es hat uns überrascht, dass hier für die IAA eine Sonderregelung getroffen wurde. Das finde ich nicht fair vor dem Hintergrund, dass die IAA dreistellige Millionen-Beträge nach München bringt."

Doch nun werde man mit diesem Beschluss umgehen. Es sei nicht geplant, die höheren Kosten auf die Aussteller umzulegen. Hat die IAA da überhaupt noch Lust in München zu bleiben? Fürchtet sie, dass das Rathaus die Auto-Messe raus aus der Innenstadt nach Riem verbannt?

"Es ist jetzt noch viel zu früh, darüber zu spekulieren, was nach 2031 ist. Vor 2029 werden wir uns darüber keine Gedanken machen", sagte Mindel. Doch die Frage, ob der Open Space in der Innenstadt für ihn eine Voraussetzung ist, in München zu bleiben, beantwortete er mit einem klaren "Ja". "Das ist für uns unabdingbar", sagte er.

Womöglich aber muss sich die IAA Anfang der 2030er Jahre so oder so – auch unabhängig von politischen Diskussionen – ein neues Konzept überlegen, wenn sie in München bleiben will: Denn dann soll die Sanierung des U-Bahnhofes Odeonsplatz und die Umgestaltung der Ludwigstraße beginnen – so plant es die Stadt jetzt zumindest. Ob die IAA dann noch in München bleibt? Die Frage wird also wohl noch eine ganze Weile offen bleiben.

Dass sie 2027 wieder stattfindet, ist hingegen sicher. Und ein paar Neuerungen gibt es diesmal auch. Heuer soll es laut Messe-Chef Vorländer in der Innenstadt einen "Kids Playground" geben – also eine Art Parcours, in dem Kinder mit Bobbycar und Fahrrad spielerisch den Straßenverkehr lernen sollen. Am Siegestor soll wieder eine Bühne für ein kostenloses Musik- und Unterhaltungsprogramm stehen.

Außerdem soll es wieder ein "Festival of Lights" geben – also bunte Lichtprojektionen in der Innenstadt. Ziel sei, sagte Vorländer noch Gebäude zu bestrahlen. Doch das hänge auch davon ab, wie viele Sponsoren sich finden.

Auch Testfahrten mit Autos und Fahrrädern wird es wieder geben. Laut Mindel voraussichtlich auch mit autonomen Fahrzeugen.

Auf der Fachmesse in Riem sollen diesmal Start-ups mehr Raum bekommen. Die Konferenz soll außerdem jeden Tag unter einem bestimmten Leitthema stehen: von Geopolitik bis hin zum autonomen Fahren.