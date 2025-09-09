"Gute Nachricht für München": IAA bleibt weitere sechs Jahre in der Stadt

350 Weltpremieren und Produktneuheiten: Veranstalter und die Politik schwärmen in München von der Leistungsstärke im Autoland Nummer eins.

Unter dem Motto "It's All About Mobility" hat Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag gemeinsam mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die IAA Mobility offiziell eröffnet.

"Globale Relevanz": Mehr als 350 Weltpremieren und Neuheiten auf der IAA 2025

Bei der dritten Ausgabe der IAA in der Landeshauptstadt sind nach Angaben der Veranstalter 748 Aussteller aus 37 Ländern am Start, mit einem Rekordanteil internationaler Unternehmen von 57 Prozent. Über 500 Rednerinnen und Redner sowie mehr als 350 Weltpremieren und Neuheiten unterstreichen demnach "die globale Relevanz und Strahlkraft" der Messe.

"Die IAA 2025 bietet einen beeindruckenden Überblick über die Innovationskraft der Automobil- und Zulieferindustrie in Deutschland und weltweit. Die Unternehmen auf der Messe zeigen, wie Elektromobilität noch leistungsfähiger, vielfältiger und attraktiver wird", sagte Bundeskanzler Merz. Mit seinem dichten Netz aus großen Herstellern und unzähligen Zulieferern habe Deutschland die besten Voraussetzungen, um auch in Zukunft Autoland Nummer eins zu bleiben.

Dieter Reiter: "Mobilität ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit"

Münchens OB Reiter, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Messe München, ergänzte: "München verbindet Tradition und Innovation – und genau das zeigt die IAA Mobility eindrucksvoll. Mobilität ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Mit dieser Messe setzen wir ein starkes Zeichen für eine nachhaltige, intelligente und für alle zugängliche Mobilität der Zukunft."

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der IAA-Eröffnung. © Sven Hoppe/dpa

"Auto is coming home! Die IAA Mobility und Bayern sind ein perfektes Match", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er forderte zugleich "insgesamt wieder ein klares Bekenntnis zum Auto", weil es "die zentrale Lebensader der Wirtschaft" sei. Söder: "Wir können hier ein Riesensignal senden: Deutschland ist hungrig aufs Auto und Deutschland ist ein Automarkt der Zukunft!"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). © Sven Hoppe/dpa

Hildegard Müller: "Flexibilisierung und technologische Handlungsoptionen sind zwingend notwendig"

Bei Hildegard Müller stieß er damit auf offene Ohren. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie wurde denn auch konkret: "Es muss Ziel sein, dass sich unser Standort in den zahlreichen Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit wieder an die Spitze zurück arbeitet."

Das Prinzip der überbordenden Regulierung müsse endlich überwunden werden, ebenso der Ansatz auf Verbote und einseitige Festlegungen auf technologische Optionen zu setzen: "Flexibilisierung und technologische Handlungsoptionen sind zwingend notwendig. Wer die Realitäten nicht analysiert und entsprechend flexibel agiert, wird mit seinen Zielen scheitern", sagte Müller. Die Automesse bleibt weitere sechs Jahre (bis mindestens 2031) in München. Der VDA habe beschlossen, den Vertrag mit der Messe zu verlängern, erklärte Müller. "Das ist eine gute Nachricht für München", sagte Reiter.