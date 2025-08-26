Hydrant in München außer Kontrolle: Ungewollte Abkühlung für Bauarbeiter

Auf einer Baustelle in München dreht ein Bauarbeiter aus Versehen den Hydranten auf. Das Ergebnis ist spektakulär.

Plötzlich schoss das Wasser meterhoch unkontrolliert aus dem Hydranten - bis die Wasserwerke kamen.

Die große Hitzewelle ist ja im Grunde vorbei. Im Moment herrschen recht angenehme Temperaturen. Doch ein Münchner Bauarbeiter hat dennoch - versehentlich - für eine kleine Abkühlung an der Agnes-Bernauer-Straße gesorgt. Er drehte am Dienstagnachmittag einen Hydranten auf.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Was genau der Mann vorhatte ist unbekannt. Eventuell wollte er für die Bauarbeiten Wasser abzapfen und rechnete nicht mit einem so hohen Wasserdruck. Das Ergebnis ist jedenfalls spektakulär. Eine Wasserfontäne so hoch wie das Mehrparteienhaus im Hintergrund.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Die Feuerwehr wurde kontaktiert, rückte aber erst gar nicht an. Laut Feuerwehr schickten die Wasserwerke Mitarbeiter zur Baustelle an der Agnes-Bernauer-Straße, drehten den Hydranten ab und sorgten für ein Ende des spontanen Wasserspiels.