Hydrant in München außer Kontrolle: Ungewollte Abkühlung für Bauarbeiter
Audio von Carbonatix
Die große Hitzewelle ist ja im Grunde vorbei. Im Moment herrschen recht angenehme Temperaturen. Doch ein Münchner Bauarbeiter hat dennoch - versehentlich - für eine kleine Abkühlung an der Agnes-Bernauer-Straße gesorgt. Er drehte am Dienstagnachmittag einen Hydranten auf.
Was genau der Mann vorhatte ist unbekannt. Eventuell wollte er für die Bauarbeiten Wasser abzapfen und rechnete nicht mit einem so hohen Wasserdruck. Das Ergebnis ist jedenfalls spektakulär. Eine Wasserfontäne so hoch wie das Mehrparteienhaus im Hintergrund.
Die Feuerwehr wurde kontaktiert, rückte aber erst gar nicht an. Laut Feuerwehr schickten die Wasserwerke Mitarbeiter zur Baustelle an der Agnes-Bernauer-Straße, drehten den Hydranten ab und sorgten für ein Ende des spontanen Wasserspiels.
- Themen:
- München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen