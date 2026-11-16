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Hybridfahrzeug geht an Ladesäule in München in Flammen auf

Ein in der Quiddestraße im Münchner Stadtteil Perlach abgestelltes Hybridfahrzeug ist am Samstagabend in Flammen aufgegangen. Der Wagen war an einer Ladesäule angeschlossen. Was über die Ursache des Feuers bekannt ist. 
Ralph Hub |
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Feuerwehrleute löschen den in der Quiddestraße geparkten Hybridwagen mit Spezialschaum.
Feuerwehrleute löschen den in der Quiddestraße geparkten Hybridwagen mit Spezialschaum. © Berufsfeuerwehr

Ein in der Quiddestraße in München-Perlach abgestelltes Hybridfahrzeug ist am frühen Samstagabend in Flammen aufgegangen. Eine Passantin meldete der Feuerwehr gegen 17.30 Uhr, dass ein Elektrofahrzeug an einer Ladesäule rauche und es stark nach schmorendem Kunststoff rieche.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr München stand das Auto bereits in Vollbrand, so ein Sprecher der Feuerwehr. Mit zwei Strahlrohren löschten die Einsatzkräfte das Fahrzeug. Um letzte Glutnester im Inneren zu bekämpfen, schnitten die Feuerwehrleute den Wagen auf. Zum Sichern der Ladesäule wurden die Stadtwerke München angefordert. Ob am Auto oder an der Ladesäule ein Defekt vorlag, untersuchen Fachleute der Polizei. Zur Schadenssumme liegen derzeit noch keine Informationen vor.

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