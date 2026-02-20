Hunderte Teilnehmer: Social-Media-Post löst riesige Schneeballschlacht in München aus

Ein Social-Media-Post mit fast 25.000 Likes löst an der Alten Pinakothek eine große Schneeballschlacht aus. Spaß hatten die Teilnehmer. Drohen dem Initiator dennoch Konsequenzen?

Nach einem Aufruf in den Sozialen Medien haben sich mehrere Hundert Menschen vor der Alten Pinakothek an einer Schneeballschlacht beteiligt.

Mehrere Hundert Menschen haben sich nach einem Aufruf in den Sozialen Medien eine Schneeballschlacht an der Alten Pinakothek in München geliefert. Unter anderem auf Instagram hatte nach den heftigen Schneefällen ein Nutzer zu "Deutschlands größter Schneeballschlacht" aufgerufen.

"Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der diese Idee cool findet", sagte er auf Instagram. Wenn das Ganze mindestens tausend Likes habe, finde es statt. Am Ende waren es fast 25.000 Likes. Nach Angaben von Augenzeugen folgten mindestens 300 Menschen dem Aufruf – gut eine halbe Stunde lang flogen demnach die Schneebälle.

Schneeball und Rubens

Die Leute hätten Spaß gehabt, es sei alles glimpflich abgelaufen, sagte Tine Nehler, Sprecherin der Pinakotheken, auf deren Boden die Aktion stattfand. "Wir haben darauf geachtet, dass Besucherinnen und Besucher beim Verlassen der Pinakothek nicht von Schneebällen getroffen werden. Ansonsten fanden wir es lustig." Immerhin gebe es neben der vielleicht größten Schneeballschlacht Deutschlands draußen im Innern der Alten Pinakothek die größte Rubens-Sammlung Deutschlands.

Allerdings war die Schneeballschlacht nicht bei den Behörden angemeldet, wie es bei derartigen Veranstaltungen notwendig ist. "Um die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten, ist für öffentliche Veranstaltungen grundsätzlich eine Genehmigung notwendig. Eine solche hat der Veranstalter nicht beantragt", teilte das Kreisverwaltungsreferat mit. Dem Initiator sei deshalb empfohlen worden, den Aufruf zurückzunehmen.

Coole Idee – uncoole Folgen?

Das sei ihm "in dem Ausmaß" nicht bewusst gewesen, ließ dieser auf Instagram wissen – und rief die Teilnehmer auf, keine Eisbrocken zu werfen, keine Steine in die Schneebälle zu bauen und nicht auf Köpfe zu zielen.

Beim KVR hieß es grundsätzlich, Veranstalter hafteten für mögliche Schäden und ihnen könnten Kosten für Polizei- und Rettungsdiensteinsätze entstehen. Werde eine nicht genehmigte Veranstaltung dennoch durchgeführt, könne dies Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich ziehen. Ob die Schneeball-Gaudi hier tatsächlich Konsequenzen haben wird, blieb zunächst offen.