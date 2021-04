Hunderte Teilnehmer bei Ostermarsch in München

Bayernweit haben in mehreren Städten einige Hundert Menschen bei Ostermärschen für Frieden in der Welt demonstriert. In München waren nach Polizeiangaben rund 250 Teilnehmer unterwegs.

03. April 2021 - 15:40 Uhr | AZ/dpa

Teilnehmer gehen beim Ostermarsch mit Bannern, Fahnen und Plakaten durch die Münchner Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa

München - In München etwa forderten am Samstag nach Veranstalterangaben etwa 1.000 Demonstranten unter anderem die Abschaffung von Atomwaffen und sprachen sich gegen den Einsatz von Kampfdrohnen bei Kriegseinsätzen aus. Die Polizei sprach von rund 250 Teilnehmern in der Landeshauptstadt. Friedens-Demonstrationen gab es unter anderem auch in Würzburg, Augsburg und Nürnberg. Bundesweit rund 100 Aktionen geplant Getragen wurden die Aktionen von verschiedenen Parteien, kirchlichen Verbänden und Friedensgruppen. Vergangenes Jahr gab es über Ostern pandemiebedingt wenige Märsche. In diesen Tagen waren und sind nach Angaben der Friedenskooperative bundesweit rund 100 Aktionen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag geplant. © dpa-infocom, dpa:210403-99-73870/2