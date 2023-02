Hunderte Belgrad-Fans sorgen für Alarm in der Münchner Innenstadt

Rund 100 Fans von Partizan Belgrad haben am Donnerstag vor dem Spiel ihrer Mannschaft gegen die Bayern-Basketballer für Ärger gesorgt. Unter anderem zündeten sie Pyrotechnik in der Altstadt.

Die Belgrad-Fans am Donnerstagabend im Audi Dome.

Altstadt - Am Donnerstagabend haben die Bayern-Basketballer im heimischen Audi Dome gegen Partizan Belgrad gespielt und ihre nächste Niederlage in der Euroleague kassiert. Bereits zuvor hatten etliche Auswärtsfans für Ärger in der Münchner Innenstadt gesorgt.

Schwarzer Block im Audi Dome: Die Belgrad-Spieler mit ihren Anhängern. © imago/kolbert-press/

Wie die Polizei berichtet, hielten sich rund 100 Belgrad-Anhänger gegen 17 Uhr in einem Lokal in der Neuhauser Straße auf. Die Beamten wurden gerufen, weil die Fans – berauscht vom Alkohol – lautstark feierten.

Pyrotechnik in der Münchner Innenstadt gezündet

Rund eine Stunde später verließen die Partizan-Fans die Gaststätte, in der Zwischenzeit waren rund 100 weitere Anhänger dazugekommen. Im Pulk ging es dann Richtung Stachus, auf dem Weg zündeten mehrere Personen der Gruppe Pyrotechnik ab. Einige der Fans waren laut Polizei aggressiv, etliche auch betrunken.

Die Polizei forderte Verstärkung an, gemeinsam ging es dann in die U-Bahn zum Heimeranplatz. Dabei kam es zu Provokationen gegenüber den Beamten. Laut Polizei gab es mehrere Anzeigen wegen Beleidigung. Auf dem Weg von der U-Bahnstation in Richtung Audi Dome beruhigten sich die Auswärtsfans dann langsam wieder – wenig später konnten sie den Sieg ihrer Mannschaft feiern.