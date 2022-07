Hund samma! Mit in der AZ-Jury Patricia Riekel

Am 19. Juli endet die Abstimmung für die TOP 10. Jetzt noch mitmachen und über Münchens schönsten Hund abstimmen.

19. Juli 2022 - 12:13 Uhr

In der AZ-Jury dabei: Patricia Riekel.

Die Suche nach Münchens schönstem Hund geht in eine entscheidende Phase, denn nun geht es um die TOP 10. In den Startlöchern für die fünf Gewinner der letzten Runde steht aber bereits die prominente AZ-Jury, bestehend aus den Hundeliebhabern Patricia Riekel und Jochen Bendel.

Die Journalistin und ehemalige Chefredakteurin von BUNTE, Patricia Riekel, hat ein enges Verhältnis zu ihrem Hund: „Emil ist viereinhalb Jahre alt. Ich habe ihn im Alter von zwölf Wochen bekommen. Er ist ein Puggle, eine Kreuzung aus Mops und Beagle. Emil ist aufmerksam und wachsam, er bellt auch schon mal wegen einer Fliege. Er schläft bei mir im Bett. Dann fühle ich mich sehr wohl und beschützt.“

Hunde sind wie vierjährige Kinder

Auch Moderator und Dogtrainer Jochen Bendel hat ein gutes Gefühl für Hunde. Er hat das Labrador-Weibchen Khaleesi und Mops-Rüde Gizmo. Seit 2018 ist er ausgebildeter Hundetrainer. Anfang Juni erschien dessen neues Buch "Das Geheimnis der Spiegelung", in dem der Hundebesitzer mehr über die Persönlichkeit seines Vierbeiners herausfindet. Darüber hinaus möchte Bendel zeigen, "dass Hunde in ihrem Verhalten ein Abbild ihres Menschen sind. Sie spiegeln mit ihrem Verhalten, was sie benötigen. Hunde sind wie vierjährige Kinder. Ein Hund braucht jemanden, der Verantwortung für ihn übernimmt und Entscheidungen trifft."

Jochen Bendel sagt, dass Hunde in ihrem Verhalten ein Abbild ihres Menschen sind. © Sat 1 Gold

Letzte Chance fürs Voting: Bis einschließlich 19. Juli können Sie online darüber abstimmen, wer es in die TOP 10 schafft. Daraus werden dann die fünf Gewinner gekürt, die den Titel "Schönster Hund Münchens" tragen dürfen. Zudem gibt es attraktive Preise von Fressnapf. Unter allen anderen Teilnehmern verlosen wir 25 Fressnapf-Überraschungspakete. Wir freuen uns über Ihre Stimme!

Münchens schönster Hund: Hier abstimmen!