Hund entführt: Polizei findet das Tier und zeigt 25-Jährige an

Ein Mann geht in den Supermarkt und bindet seinen Hund draußen an. Als er rauskommt, ist der Berner-Sennenhund weg. Er ruft die Polizei.

Die Entführung des angeleinten Tieres ist bereits am Donnerstag geschehen. Gegen 19.30 Uhr ging ein 34-Jähriger mit Münchner mit seinem Berner Sennenhund zu einem Supermarkt in der Ingolstädter Straße. Wie immer leinte er ihn draußen an. Hunde haben hier gewöhnlich keinen Zutritt.

Als der Einkauf erledigt war, ging der Mann wieder zu seinem Hund. Doch er war weg. Dort wo das Tier angeleint gewesen ist, fand er den Hund nicht mehr vor. Hatte jemand wirklich das Tier gestohlen?

Der entscheidende Hinweis kommt nach einem Radiobeitrag

Der Mann ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Auch bei Radiosendern meldete er sich und beschrieb den Hund genau. Und tatsächlich. Ein Radiohörer hatte die Vermisstenmeldung mitbekommen und entdeckte kurz darauf am Freitag eine Frau in Schwabing, die mit einem ähnlichen Tier auf dem Gehweg unterwegs gewesen ist. Der Zeuge rief die Polizei.

Und tatsächlich: Zivilpolizisten der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) konnten feststellen, dass es sich um den vermissten Hund handelte.

Die Frau, die den Hund einfach mitnahm, ist polizeibekannt

Die Frau, die ihn Gassi führte, war der Polizei bereits bekannt: eine 25-jährige Münchnerin, die bereits wegen Eigentums- und Diebstahldelikten auffällig geworden war. Eine Streife brachte den Hund zum Eigentümer zurück. Die 25-Jährige wurde wegen Diebstahls angezeigt.