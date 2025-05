Humorvolle Aktion der Grünen: So wollen sie Markus Söder in den Landtag locken

Markus Söder scheint im Plenarsaal des Bayerischen Landtags mit häufiger Abwesenheit zu glänzen. Ein Grünen-Abgeordneter versucht nun mit humorvoller Kritik den Ministerpräsidenten zu locken.

Als bayerischer Ministerpräsident hat man reichlich zu tun, hier eine Gesprächsrunde, da Sondierungsgespräche und ab und zu auch, wie am Dienstag im Münchner Olympiastadion, bei einer Pressekonferenz. Der Terminkalender von Markus Söder ist also mehr als voll. Scheinbar so voll, dass er sich nach Ansicht einiger Abgeordneter viel zu wenig bei den Plenarsitzungen im Landtag blicken lässt.

Abgeordnete des Bayerischen Landtags nehmen im Plenarsaal des Maximilianeum an einer Sitzung teil. Ministerpräsident Markus Söder scheint dabei häufiger durch Abwesenheit zu glänzen. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Mit Clips bei Instagram: Grünen-Politiker will Söder in den Landtag locken

Jedenfalls sieht das Toni Schuberl (42), seit 2018 Abgeordneter der Grünen im Bayerischen Landtag, so. Mit einer humoresken Noten versehen, postet der 42-jährige Politiker auf seinem Instagram-Account regelmäßig Bilder und Videos, in denen er das wiederholte Fehlen vom Söder bei den Plenarsitzungen kritisiert.

Mit Staubwedel und Leberkassemmel: Kritik an Söders fehlender Anwesenheit

So ist in einem Clip zu sehen, wie Schuberl weil dieser durch die ständige Abwesenheit von Söder schon Staub und Spinnweben angesetzt hat. Dazu schreibt er: "Markus Söder, der faulste Ministerpräsident Deutschlands, ist fast nie bei den Sitzungen des Landtags. Glaubt ihr, er wird morgen da sein?"

Da dieses Video seinen Zweck offenbar verfehlt hat und der CSU-Chef auch weiterhin im Landtag mit Abwesenheit zu glänzen scheint, setzt der Grünen-Politiker mit einem weiteren Video noch einen obendrauf. Diesmal versucht er den Ministerpräsidenten Den Clip kommentiert Schuberl mit: "Markus Söder ist fast nie im Landtag! Letzte Woche habe ich seinen Sitz abgestaubt, heute lege ich noch ein Leberkassemmel drauf. Schaffen wir es, den bayerischen Ministerpräsidenten für Politik zu begeistern?"

Ob Schuberl mit diesem kulinarischen Lockstoff Markus Söder in den Plenarsaal im Maximilianeum bewegen kann, muss man abwarten. Aber wer kann zu einer leckeren Leberkassemmel schon nein sagen? Zumal Markus Söder dafür bekannt ist, gerne mal Videos von sich beim Essen bei Instagram zu teilen.