Mahnmal für die Zukunft: In der Ohmstraße in Schwabing hält das Erinnerungsprojekt Jüdisches Leben das Gedenken an die ermordeten Juden wach.

Matthias Georgi (im blauen Jackett) spricht zu den Gästen der Zeremonie in der Ohmstraße – rechts neben ihm Stadtrat Winfried Kaum (CSU) als Vertreter des Oberbürgermeisters.

Imanuel Samuel Rothschild wurde am 20. November 1941 am Güterbahnhof in Milbertshofen in den ersten Deportationszug aus München verfrachtet, gemeinsam mit seinen Eltern Fritz und Eugenie. Offiziell sollte es für den damals 16-Jährigen zu einem Arbeitseinsatz im Osten gehen. Nach drei Tagen im Zug kam er in Kaunas im heutigen Litauen an, wurde für zwei Tage im Fort IX eingesperrt und am 25. November 1941 wie die anderen auch in den Festungsgräben des Forts erschossen.

Der Schüler Imanuel Samuel Rothschild wurde am 21. Januar 1925 in München geboren und am 25. November 1941 in Kaunas ermordet. © Erinnerungsprojekt Jüdisches Leben

Im stillen Gedenken, als Mahnmal für die Zukunft und in einer feierlichen Zeremonie sind am Dienstag in der Ohmstraße mehrere Erinnerungszeichen angebracht worden: Auf Höhe von Hausnummer 17 für die Familie Rothschild, also die Eltern Fritz und Eugenie, den Sohn Imanuel Samuel sowie für die 1942 in Izbica ermordete Tochter Ada Gabriele. An der Ohmstraße 20 wird zudem Siegfried Mathias gedacht, der 1939 in München Suizid beging.

Siegfried Mathias wurde am 25. August 1860 in Pyrmont geboren, am 28. Januar 1939 beging der Witwer in München Selbstmord. © Erinnerungsprojekt Jüdisches Leben

Der 27. Januar als ein symbolträchtiger Tag

Der 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag: Er erinnert an die Befreiung des

Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945. "Der Tag steht für das Gedenken an die sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden sowie an alle weiteren Opfer des nationalsozialistischen Terrors und mahnt zu Erinnerung, Verantwortung und dem Schutz von Menschenwürde und Demokratie", heißt es in der Mitteilung des veranstaltenden Erinnerungsprojekts Jüdisches Leben in der Ohmstraße. Die bürgerschaftliche Initiative, vertreten durch , kooperiert dabei mit der Abteilung Public History im städtischen Kulturreferat.

Das Erinnerungszeichen in der Ohmstraße in Schwabing. © Erinnerungsprojekt Jüdisches Leben

"Ziel ist es, diese 200 Menschen nicht zu vergessen, ihnen einen Ort der Erinnerung zu

geben und gleichzeitig für die Zukunft ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein gegen

Ausgrenzung und Verfolgung zu schaffen", sagt Matthias Georgi.

Matthias Georgi (links) und Winfried Kaum. © Erinnerungsprojekt Jüdisches Leben

Die Ohmstraße in Schwabing ist eine kurze Verbindungsstraße zwischen der Leopoldstraße und dem

Englischen Garten. Dort lebten in den 1930er und frühen 1940er Jahren rund 200 Juden, zum Teil nur wenige Wochen, zum Teil schon seit Jahrzehnten. 100 von ihnen überlebten die Zeit des Nationalsozialismus nicht.

2022 initiierte der Unternehmer Jan Fischer das Erinnerungsprojekt Jüdisches Leben in der Ohmstraße. Engagierte Nachbarn und Freunde recherchieren zu den Personen und verfassen Biografien. Historiker von "Neumann & Kamp Historische Projekte" unterstützen sie dabei.